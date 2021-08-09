Kahramanmaraş, ekonomisiyle ilk 10 il arasına girmeyi hedefliyor  

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Başkanı Mikail Utlu, Türkiye’nin hedefinin “en büyük 10 ekonomi” olduğunu anımsatarak, “Kahramanmaraş olarak da bizim hedefimiz ilk 10 il arasına girmek” dedi. Kahramanmaraş’ın bu hedefi için özel sektöre önemli görevler düştüğünü, firmaların kendilerine güvenerek daha çok çalışmaları, yatırım, istihdam ve ihracat yapmaları gerektiğini belirten Utlu, kent insanlarının bunu başaracak vizyona sahip olduğunu ifade etti.

Rekabet ortamının her geçen gün daha da hızlandığının altını çizen Utlu, “Ticaret savaşlarının ön plana çıktığı günümüz dünyasında yaşayabilmek ve mücadele edebilmek için hepimizin çok, ama çok çalışmaya ihtiyacı var” diye konuştu. Utlu, “Ortak hedefimiz: Hayatımızın imzası, en büyük eserimiz, yaşadığımız, çalıştığımız ve ait olduğumuz bu kenti yüceltmektir. Bunun tek yolu da inançla el ele vererek çalışmaktır” görüşünü dile getirdi.

“Üyelerimiz, şehrin Anadolu Kaplanı olarak anılmasını sağlıyor”

KASİAD üyelerine ait firmalarda istihdam sayısının 50 bin kişinin üzerinde olduğunu aktaran Utlu, “İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 1’inci ve 2’nci 500 sanayi kuruluşu listelerinde, TİM tarafından açıklanan 1000 ihracatçı listesinde üyelerimiz Kahramanmaraş’ı ve KASİAD’ı temsil ediyor. Şehrin, bir ‘Anadolu Kaplanı’ olarak gösterilmesinde katkısı olan firmalarımız KASİAD‘ın kuruluşundan bu yana aktif olarak derneğimizin içerisinde yer alıyor” diye konuştu.



KASİAD’ın önceliğinin, “İnsana Yatırım Geleceğe Yatırım” felsefesi gereği eğitim olduğunu vurgulayan Utlu, ,”Temel amacımız kentimizin ve ülkemizin kurum ve kuruluşlarına destek olabilmek. Bu nedenle çeşitli organizasyonlar düzenledik. En son projemiz olan “KASİAD Hatıra Ormanı” ile ilgili her türlü prosedür tamamlayıp, ormanı önümüzdeki sonbaharda hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Öte yandan başkan seçildiği genel kurulda, üyelerinin talebi üzerine derneğin kısa adı KASİAD olarak kalmakla beraber isminin Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildiğini anımsatan Utlu, kadın sanayicilerin önemine de vurgu yaparak, şunları söyledi: “Bu dönem 2 kadın üyemiz şu anda KASİAD Yönetim Kurulu’nda benimle birlikte hizmet ediyor. Özellikle iki kadaın yönetim kurulu üyemizin katkısı ile KASİAD bünyesinde kadın sanayicilerin sayısını ve daha da önemlisi katkısını artıracağız.”

“İş dünyasında gençleşme hamlesini sürdüreceğiz”

Yeni dönemde, önceki dönemlerde başlayan gençleşme ve ikinci kuşağı hazırlama sürecini, bu dönemde de sürdüreceklerini kaydeden . Bu geçiş sürecini doğru bir şekilde yönetebilmek, firmalarımızın da en önemli zorluklarından birisi olarak öne çıkmaktadır. KASİAD olarak bu değişim sürecine örnek olmamız gerekiyor. Kuşak geçiş süreci ile ilgili eğitim, çalıştay ve farkındalık artırıcı çalışmalara ağırlık vereceğiz.