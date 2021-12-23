'Kahramanmaraş gıda üretiminde marka olacak'

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında yer belirlendi ve kuruluş protokolü imzalandı. Bu projeyle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yeni yatırım imkanı oluşturulacak. Şehrin gıda üretimindeki katma değerini de artıracak bu çalışmayla en az 5 bin yeni istihdam da sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde paydaş kurumlarca başlatılan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında önemli bir aşamaya daha gelindi. Daha önce ön talep, alan önerisi ve ÇED raporu gibi hazırlık aşamalarının tamamlandığı projede Gıda İhtisas OSB’nin yeri de kesinleştirilmişti. Türkoğlu Çobantepe Mahallesi’nde 800 dönüm alan üzerinde inşa edilecek yeni OSB için kuruluş protokolü de imzalanarak bakanlığa gönderildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Kahramanmaraş Gıda İhtisas OSB tüzel kişiliğe kavuşmuş olacak.

Ürünler İçin ARGE İmkanı

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu klima, verimli topraklar ve bol su kaynaklarına bağlı olarak tarımsal ürünlerindeki çeşitlilikle üretilen gıda ürünleri için yeni bir dönem başlıyor. Şehirde gıda sektöründe faaliyet gösteren 170 firmayı yakından ilgilendiren Gıda İhtisas OSB ile şehrin ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekabet gücü daha da artacak. Dondurma, Tarhana, Biber, Çörek, Sumak Ekşisi gibi ürünlere eklenecek yeni gıda ürünleri için de önemli bir ARGE merkezi olacak yeni OSB’de firmaların yurt içi ve yurt dışı pazar payı yükselecek.

Yüksek Katma Değer

Kuruluş aşamasına geçilen Gıda İhtisas OSB ile şehir genelinde faaliyet gösteren gıda sektörü temsilcilerinin kümelenmesine de olanak sağlanacak. Markalaşma, pazarlama eksikliği ve tedarik zinciri yetersizliği gibi sorunları bulunan sektör temsilcileri, yürütülen bu çalışmayla sağlanacak desteklerle önemli gelişim gösterecek. Düşük maliyetlerle sürdürülebilir ve kesintisiz üretim imkanına kavuşacak temsilciler, rekabet gücü yüksek ürünlerle pazar payını artıracak. Kolay ulaşım ve lojistik olanaklarının yanı sıra ithalat ve ihracat destekleriyle Kahramanmaraş’ın gıda ürünlerinde yüksek katma değer sağlanacak.

500 Milyon TL’lik Yeni Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gıda İhtisas OSB alanında 100 yatırımcı hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 500 Milyon TL’lik yeni yatırım öngörülürken, en az 5 bin kişilik de yeni istihdam hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gıda İhtisas OSB’nin sektördeki potansiyelin verimini artıracağını belirtti.

Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun

Başkan Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Birçok tescilli lezzete sahip Kahramanmaraş’ımızda atacağımız bu adımı son derece önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye’miz öncülüğünde, müteşebbis heyetimizin de katkılarıyla inşallah sürece hızla başlıyoruz. Türkoğlu Belediye’mizle işbirliği içerisinde bir an önce altyapı hazırlıklarını gerçekleştirmiş olacağız. Projemiz hayata geçtiğinde tüm ilçelerimizin gıda üretimini artıracak, binlerce kişiyi istihdam sağlamış olacağız. İnşallah Kahramanmaraş’ımızın gıda ürünlerindeki pazar payı da artacak ve şehrimiz önemli ekonomik girdiye sahip olacak. Gıda İhtisas OSB’mizin kuruluş protokolünü imzaladık. Yönetimimizde Büyükşehir Belediyemizin yanı sıra Valiliğimiz, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve ilçe belediyelerimizin temsilcileri yer alacak. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın onayıyla da yeni OSB tüzel kişiliğe kavuşmuş olacak. Yeni çalışmamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.