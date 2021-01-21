Kahramanmaraş Kağıt Sanayi “sıfır atık” belgesini aldı

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması açısından büyük önem taşıyan “Sıfır Atık” çalışmalarındaki başarıları için Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş’ye “Sıfır Atık” belgesi verildi. Amiral gemisi kâğıt sektörü olan, ancak 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle; Kağıt, Ambalaj, Geri Dönüşüm, Plastik, İnşaat, Dış Ticaret, Denizcilik ve Lojistik alanlarında faaliyet gösteren KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, konuya ilişkin açıklamasında, alınan belgede emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik etti.

Mahmut Ciğer, “Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 12.07.2019 Tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Sayın Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliğine katılan holding bünyesindeki Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş’nin “Atıksız Bir Dünya” vizyonu ile üretim yaptığını, Kahramanmaraş ve Kütahya’daki fabrikalarında başlatılan ‘Sıfır Atık’ çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulduğunu belirterek, 06.10.2020 tarihinden itibaren Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmış olmaktan mutluyuz ” dedi.

Avrupa’da atıkların tamamına yakını geri dönüşüme giderken, Türkiye’de ise bu oranın daha azının geri dönüşüme kazandırıldığını vurgulayan Ciğer, bu konuda bireysel düzeyde bilinçlenmenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Ciğer, “Bu kapsamda Kahramanmaraş Kağıt olarak Sıfır Atık ve Geri dönüşüm için Belediyeler ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak çeşitli bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz” dedi.