“Kahramanmaraş, kurtuluş mücadelesiyle diğer şehirlere örnek oldu”

KAHRAMANMARAŞ-Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluş mücadelesi ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajında Mahçiçek, “Tarihimiz, vatanını mukaddes saymış atalarımızın cesaretiyle yazılmıştır” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu vatan, bu şehir atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bugün huzur ve güven içerisinde sokaklarında gezebiliyorsak kentimizin, atalarımızın canlarını feda etmesinin karşılığıdır.Ne desek eksik olacak bir mücadelenin, savunmanın ve cesaretin örneği olan kurtuluş mücadelemiz, gelecek nesillerimize ilham olacak şanlı ve gururlu bir direniştir.”

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun, Anadolu’da başlatılan mücadelenin ilk zaferi olduğunu söyleyen Mahçiçek, şöyle devam etti: “Kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesi, diğer şehirlere de örnek oldu, Milli Mücadele’nin fitilini de ateşledi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşını oluşturdu. Maraş halkı, şehirlerini düşman işgalinden kurtardıktan sonra Antep’in, Osmaniye’nin ve Haruniye’nin kurtuluşu için de yardıma koştu. Yapılan bu mücadele ve kazanılan zafer sonrasında, 1925 yılında Maraş halkının tümünü temsilen şehre, İstiklâl Madalyası verilmiştir. Bu mücadele 1973 yılında verilen ‘Kahraman’ ünvanının kazanılmasına da vesile olmuştur.”

Kahramanmaraş halkının 12 Şubat gününü kutlayan Mahçiçek, “Canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.