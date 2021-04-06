Kahramanmaraş MÜSİAD’ta yeni başkan Serdar Salih Çiçekçi oldu

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi’nin 4’üncü olağan kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Serdar Salih Çiçekçi başkan oldu. Çiçekçi başkanlığındaki yönetim kurulu Eşref Şekerli, Fatih Aygün, Cüneyt Beyit, Harun Çiçekçi, Hanifi Coşkun Ağdur, Mustafa Gülçin, Aydın Yıkan, Sadi Kır, ve Samet Beşen’den oluştu. Genel kurulda Genç MÜSİAD Başkanı Fatih Aygün de bayrağı Samet Beşen’e devretti.

Kongrede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD, tazelenen ve yeni dünya sistemine adapte olan yapısıyla bugünün değil, yarının stratejik unsurlarını ve kalemlerini 2018 yılında görüp tasarlayan ve onları kendi komite yapılarının ismi yapan bir proje üssüdür” şeklinde konuştu. Ekonomik olarak karşılarında ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Kaan, “Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri, salgın nedeniyle oldukça büyük kayıplar yaşayan turizm başta olmak üzere, hizmetler sektörünün farklı kollarında iş yapan firmalar, kredi döndürmek zorunda kalan firmalarımız, yapılandırma sorunu içinde kalan firma ve bankacılık sistemi gibi sorunlar var. Bunları yok sayamayız. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketinin bu sorunlara getirdiği yaklaşım bizi umutlandırıyor” şeklinde konuştu.

Serdar Salih Çiçekçi de devraldığı sorumluluğun farkında olduğunu ve özverili çalışmalarıyla MÜSİAD için üzerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti. Çiçekçi, “Ekonomimizde faizin etkisini en aza indirecek ya da tamamen ortadan kaldıracak yeni bir sisteme ihtiyaç duyuluyor” dedi.