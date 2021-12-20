Kahramanmaraş STK’larından '1978 Olayları' ile ilgili açıklama

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu şöyle konuştu: “Kahramanmaraş, bağrında büyük medeniyetleri barındırmıştır. Farklı kültürlerin ve her din ve felsefeden insanların bir arada yaşama erdemine sahip olduğu kadim şehirlerin başında gelir. Kahramanmaraş’ta yaşayan her vatandaşımız Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza mücadele etmiş, Anadolu’ya örnek Maraş kahramanlığını; Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü, Türkmen’i, Çerkez’i el ve gönül birliği ile dün olduğu gibi bugün de ortaya koymuştur.

Hiçbir Kahramanmaraşlının tasvip etmediği, 1978 Aralık ayında yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. Hepimizi derinden yaralayan ‘1978 Olayları’nın acısı 43 yıldır yüreğimizdedir. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisiyle, tasavvufuyla burası canların can olduğu, kardeşliğin sel olduğu topraklardır. ‘1978 Olayları’nın istismarını da hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha ileri demokrasi, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır.

Bizler, aşağıda imzaları bulunan Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak ‘1978 Olayları’nda hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Ortak basın toplantısına KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş OSB Başkanı Abdullah Çinkay, Türkoğlu OSB Başkan Yardımcısı Furkan Bayazıt, Kasiad Başkanı Mikail Utlu, Müsiad Kahramanmaraş Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Tümsiad Kahramanmaraş Başkanı Adnan Toprak, Paniad Başkanı Metin Ergücen, Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen, Alevi Kültür Dernekleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Derviş Doğan, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Başkan Yardımcıları Doğan Çoğol ve Salman Gencer, Alevi Kültür Dernekleri Narlı Şube Başkanı Tahir Ortaş ve Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Erayman katıldı.