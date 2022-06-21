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Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi yapımı ihale edilecek

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait 136 adet işyeri yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait 136 adet işyeri yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhale, 19 Temmuz 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda veya Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nda görülebilir.

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