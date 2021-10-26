Kahramanmaraşlı işletmeler çalışanlarına üç aylık zam yaptı

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’taki işletmeler kasım, aralık ve ocak aylarında çalışanlarına destek olmak için maaşları artırdı. Birçok işletmemiz yaptı ve yapmayanların da bu hafta içinde yapacağını tahmin ediyorum” dedi. Kahramanmaraş’ın ekonomik anlamda güçlü bir kent olduğunu ifade eden Balcıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Kentin ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu kaydeden Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın ihracatı bizi mutlu eden bir seviyeye geldi, daha da yukarı çıkacağız. 2021 yılı için pandemiye rağmen ihracatımızı 1 milyar dolardan 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyorduk. Bu kayıtlı ihracatımız için, bir de kayıtlı olmayan ihracatımız var. Mesela biz denizi olmayan ve balık ihracatı yapan bir iliz. Ciddi de balık ihraç ediyoruz ama kayıtlarımızda bir kilogram balığımız yok. Balıkların başka illerden özellikle Bodrum’dan çıkışı yapılıyor” diye konuştu. Şahin Balcıoğlu, “Bu yıl 1 milyar dolar tekstil, 300 milyon dolar metal mutfak eşyası ve gıda altın gibi ürünlerle 1.5 milyar dolar ihracat hedefl emiştik. Biz geçen ay 1 milyar dolara yaklaştık. Bu bizi mutlu ediyor ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını bu ay yaptık” açıklamasını yaptı.

“Kriz şartlarında çalışanlar için bir dizi önlem aldık”

Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan ekonomik kırılmalar sonrası kentteki iş insanlarıyla birlikte hareket ederek çalışanlarının mağdur olmaması için bir dizi önlemler aldıklarını ifade eden Şahin Balcıoğlu, şunları söyledi: “Ekonomideki kırılganlıklar ve dalgalanmalardan maalesef Kahramanmaraş da nasibini alıyor. Bu bazen lojistikte ciddi fiyat artışlarına neden oluyor, yüzde 300 ve 400’leri görebiliyoruz. Bunun olumsuz yansımaları herkese, alım gücüne ve insanların günlük hayatlarına yansıyor.”

Kentteki işletmelerde çalışan işçilerin 3 aylık maaşlarına maddi destek sağlandığını ifade eden Balcıoğlu, “İşletmelerimizin birçoğu kasım, aralık ve ocak maaşlarına destek olmak için bir artış yaptı. Yapmayanların da bu hafta içinde yapacağını tahmin ediyorum. Bu destek sadece çalışanlara değil, çalışan maaşını alıp çarşıya gidecek ve esnafımız ile alışveriş edecek. Esnafımız da kazanacak” değerlendirmesini yaptı.