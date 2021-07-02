Kahramanmaraş’ta 20 ülkeden 250 sporcu pedal çevirecek

Ali ESKALEN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı düzenleyecek. 3-4 temmuz tarihlerinde kentin tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilecek yarışlara vatandaşları da davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşta yarın 20 ülkeden 250 sporcu yarışacak. Edebiyat yolumuzda hep birlikte pedallayacağız. Uluslararası yarışın heyecanını birlikte yaşayacağız” dedi.

Güngör, “Uluslararası sporcularımızın katılacağı yarışma heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu spor şöleninin bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Her iki gün de Ulu Camii önünden başlayacak yarışmalara sivil katılım sağlanabilecek. Vatandaşlar, kendi bisikletleriyle Ulu Camii ve Madalyalı Kavşak arasında belirlenen güzergâhı takip ederek yarışma heyecanına ortak olabilecek. Sporcuların start almasının ardından hareket edecek bisikletli vatandaşlar, Madalyalı Kavşak’tan belirlenen başlangıç noktasına geri dönecek.

3 Temmuz Cumartesi günü Germanicia Grand Prix’te ilk olarak kadın sporcuların yarışı gerçekleştirilecek. Saat 8.30’da Ulu Camii önünden başlayacak yarış 12.00’de Büyükşehir Belediyesi önü Milli İrade Meydanı’nda sonlanacak. Erkekler kategorisinde yarışacak sporcular ise 14.30’da başlayacak yarışı 154 kilometrelik rota sonrası 18.00’de aynı noktada tamamlayacak. 4 Temmuz Pazar günü ise kadın sporcularla 8.30’da başlayarak 11.30 da sonlanacak yarış 97 kilometrelik bir güzergâhta gerçekleşecek. Erkek sporcular ise 156 kilometrelik parkura 14.30’da çıkarken 18.00’de bitiş çizgisinde buluşacak.