Kahramanmaraş’ta fark yaratanlar ödüllendirildi

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD), toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi kurum ve kuruluşları ödüllendirdi. Genç KASİAD Kurulu tarafından bu yıl ikincisi organize edilen ve geleneksel hale getirilen, KASİAD Ödülleri’nde 12 kategoride 12 ödül verildi. Ödüller, Arsan Center’de düzenlenen törende sahiplerine dağıtıldı.

Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer açılış konuşmasında, bütün siyasi koşullardan bağımsız olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada ve dünyanın her yerinde kişisel hak ve özgürlükleri için mücadele eden kadınları Genç Kasiad adına buradan saygıyla selamlıyorum diyerek konuşmasına başladı.

Dünya tarihinde en ciddi kırılma noktalarından birini yaşadığımız bir dönemden geçtiğimizi ifade eden Dinçer; “İki kutuplu dönemi ve arkasından süper güç dönemini yaşayan dünyamız, çok kutuplu bir döneme belki de bölgesel güçler dönemine geçiyor. Bu sürecin bizim ülkemiz gibi bölgesinde etkin ülkelere yeni fırsatlar sunabileceğine inanıyorum” dedi. Önümüzdeki günlerde ticaret savaşları ve bölgesel sıcak çatışmaların ötesinde kültürel hegemonya mücadelelerine mutlaka tanık olacağımızı söyleyen Dinçer, Böylesi bir dönemde kültürümüze sahip çıkmak, üstüne koyarak geliştirmek ve bu sahada yükü omuzlarında taşıyan sanatçılarımıza, edebiyatçılarımıza, sporcularımıza, fikir insanlarımıza ve bilim insanlarımıza yürekten destek olmak, hiçbir şey yapamasak dahi içten bir teşekkür etmek çok büyük önem arz etmektedir diye konuştu.

“Üretim sürdürülebilir olmalı”

KASİAD Başkanı Mikail Utlu ise konuşmasında “Teknoloji de ekonomi de sanayi de ancak insanoğlu güçlü, güvenli ve müreffeh olduğu zaman gelişmektedir. Bizler de buna inanarak şehrimizin gelişimi, şehrin refah seviyesinin yükselmesi için şahsi menfaatlerimizi arkamızda bırakarak birlik olmalıyız” dedi. Artık sadece üretmenin yetmediğini ifade eden Utlu; “Üretirken sürdürülebilirliği de gözetmek gerekiyor. Günümüzde karbon kredileri, sınırda karbon vergisi, karbon ayak izi konuşulurken anlaşılıyor ki yakın gelecekte sürdürülebilirlik bir tercih değil zorunluluk haline gelecektir. Bu sebeple günlük işlerimizde de sürdürülebilirlik bakış açısını öğrenmeli ve uygulamalıyız” dedi.

Özel ödül orman çalışanlarına verildi

KASİAD Ödülleri’nde Yılın Turizm Elçisi Yahya Gözübenli, Yılın Akademisyeni Ödülü Mehmet Kirişçi, Yılın Sporcusu Ödülü Melike Günal, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi-Down Sendromlular Derneği Cafes’i adına Zeynep Nur Yerhan, Yılın Gastronomi Ödülü Şef Ayşe Nazlı, Yılın E-Tanıtım Hesabı Ödülü Yusuf Köleli, Kültür Varlığını Koruma/Demirciler Çarşısı Restorasyonu Ödülü Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanefi Toptaş, Yılın Edebiyatçısı Ödülü Yasin Mortaş’a Yılın Sanatçısı Ödülü Fatma Sema Tekerek, Yılın Yerel İnovatif Ürün Ödülü Galip Bakır, Yılın Mutfak Ödülü Hacı Milcan Lokantası adına Alican, Yılın Yaşayan Değer/Tarih Ödülü Sıdıka Gürkan, KASİAD Özel Ödülü ülkemizde ve şehrimizde yaşanan yangınlarda sarf ettikleri yoğun çaba ve emekleri nedeni ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları adına Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’a ve KASİAD Teşekkür ödülü ise Genç KASİAD Kurucu Başkanı Sayın Burak Orhan Arifioğlu’na verildi.