Kahramanmaraş’ta genç girişimcilerin Kodlama Okulu Projesi başlıyor

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun Kodlama Okulu Projesi hayata geçiyor. Proje, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi öğrencilerine hafta sonlarında verilecek temel kodlama eğitimini kapsıyor.

Üç farklı seviyede gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında uzaktan bağlantı ile 1’inci ve 2’nci seviyelerde 32 saatlik, 3’üncü seviyede ise 40 saatlik eğitimle gençlerin animasyon ve bilgisayar oyunlarını tasarlayabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor. Proje ile çeşitli robotlar ve elektronik sistemler tasarlanabilecek. Dron, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projeler yapılabilecek.

KMTSO Fuayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can video konferans yöntemiyle katıldı. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Müdürü İsmail Demir salonda hazır bulundu.

“Yeni nesli, teknolojiye daha hazır olacak”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bu proje ile öğrencilerin temel kodlama ve yazılım metotlarını öğrenerek geleceğe ve yeni nesil teknolojiye daha hazır hale geleceğine inanıyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, zamanın ruhuna uygun hareket ettiklerini ifade ederek, “Zira dijital çağdayız. Makinelerin, makinelerle konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyoruz. Hatta makinelerin, doğrudan insanlarla konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz. Makinelerle konuşmak için de kodlama bilmek, aklımızdakini makine diline çevirmek gerekiyor. Yani eskiden İngilizce bilmek nasıl avantaj sağlıyorsa, bugünün dünyasında da kodlama bilen öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın bu vizyona sahip olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah’ın izniyle, bizim önümüzde kimse duramaz” dedi.

Geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmenin önemine vurgu yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, “Hepimizin önemsediği bu eğitim 3 kurdan oluşuyor. Kurun üçüncüsü dünyadaki sayılı okullarda ders olarak okutuluyor” ifadesini kullandı.

“Girişimcilik en büyük motivasyonumuz oldu”

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu da şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana girişimciliği geliştirmek için çalıştık. Girişimcilik konusu bizim en büyük motivasyonumuz oldu. TOBB Kahramanmaraş Fen Lisesi’nin kuruluşunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Ama bu kısa sürede çok hızlı bir şekilde zirveye tırmandı ve Kahramanmaraş’ın en başarılı okulu olmayı başardı. Başarılı öğrenci arkadaşlarımızın yapamayacakları hiçbir şey yok. Ne sunsak onu yapabileceklerine eminiz ve biliyoruz. Biz bu projeye ayrıntılı bir şekilde çalıştık ve uzun uğraşlar verdik. Yazılım ve kodlama konusu uzun bir konu. Bu proje sonunda altyapımızı hazırladık, projemizi sunduk. Gelecek burada ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Şu ana kadar bu projeye katılım sağlayan 60’ın üzerinde öğrenci var. Bu sayı da bizim için tatmin edici bir rakam.”