Kahramanmaraş’ta toplum için fark yaratanlar ödüllendirildi

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD), toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi kurum ve kuruluşları ödüllendirdi. Genç KASİAD Kurulu tarafından bu yıl ilki organize edilen ve bundan sonra gelenekselleştirilmesi hedeflenen KASİAD Ödülleri’nde 13 kategoride 13 ödül verildi. Ödüller, Arsan Center’de düzenlenen törende sahiplerine dağıtıldı. KASİAD Özel Ödülünü, pandemi nedeni ile sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz aldı.

Törende konuşan KASİAD Başkanı Mikail Utlu,“İş hayatının yoğunluğu nedeniyle etrafımızda olan biten güzellikleri yeteri kadar göremeyebiliyoruz. Birçok kişi bireysel çaba ve gayretleri ile güzel ve faydalı eserler, çalışmalar yapmaktalar. İşte bu platform ile bu kişi ve kuruluşları bulmayı, toplum önüne çıkarmayı ve takdirlerimizi sunmayı planlıyoruz” dedi.

Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer de, derneğin kuruluşundan bugüne gelen süreçte, iş insanları arasında iletişim ağı oluşturmayı ve ilişkileri geliştirmeyi, üyelerin sektörel faaliyetleri ve kent adına lobi oluşturmayı amaçladığını vurguladı. KASİAD’ın üye firmalarım kurumsallaşması ve günümüz şartlarına uygun yönetilmesine yardımcı olacak eğitim programları ve farkındalık yaratacak seminerler düzenlemeyi kendisine görev edindiğini dile getiren Dinçer, “Kahramanmaraş, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1970’lerin sonuna kadar tarıma dayalı ekonomisi olan bir şehirdi. Bizden önceki nesiller 1980’lere kadar bir tarım toplumu olarak gelen Kahramanmaraş’ta kısa sürede büyük bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirerek şehrimize sanayi kültürünü ve bir endüstri şehri olma vizyonunu kazandırmışlar, geçmişin zor iktisadi şartlarını emek ve cesaretleriyle değiştirerek bizlere bugün temel ekonomik sorunların ötesine geçerek yeni ufuklara bakma fırsatı vermişlerdir” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise şunları söyledi: “Saygı değer KASİAD temsilcileri, yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırılacağı ödül töreninin düzenleniyor olmasından duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Bir şehrin sahip olduğu değerler kendiliğinden gelişmiyor. O şehrin yöneticilerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının ve iş insanlarının halkın ortak amaçlar etrafında birleşip şehre sahip çıkmaları gerekiyor.”

Özel ödül, sağlık çalışanlarına verildi

13 kategoride verilen KASİAD Ödülleri’nde Yılın AkademisyeniÖdülü Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Yılın Edebiyatçısı Ödülü İnci Okumuş, Yılın E-Tanıtımı Ödülü @marastanlezzetlerInstagram hesabı adına Fatih Solak, Yılın Gastronomi Elçisi Ödülü Sibel Topçuoğlu, Yılın Yerel İnovatif Ürünü Ödülü HaşiroğluRivos adına Samet Çiftarslan, Yılın Kültür Varlığını Koruma/Bahtiyar Yokuşu Restorasyonu ödülü Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Yenipınar, Yılın Sanatçısı Ödülü Arif Yücel,Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Umut Elleri Derneği adına Büşra Şen Çiftaslan, Yılın Sporcusu Ödülü Sevilay Öztürk, Yılın Turizm Elçisi Ödülü Başkonuş Yaylası Serhan Erdoğanyılmaz, Yılın Yerel Değer/Yaşayan Tarih Ödülü Hüseyin Kopar, Yılın Yöresel Mutfak Ödülü Saray Kasabı adına Zafer Soğancı ve KASİAD Özel Ödülü Pandemi nedeni ile sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz’a verildi.KASİAD Teşekkür ödülünü ise bir önceki Başkan Ali Emiroğlu aldı.