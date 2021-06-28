Kahramanmaraş’tan biyokütle enerji santralleri için ek süre talebi

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ta, tarıma elverişli olmayan kayalık bir arazide, orman ve tarım atıklarının toplanarak enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak iki biyokütle enerji santrali, bürokratik işlemlerdeki gecikmeler ve pandeminin neden olduğu sorunlardan dolayı gecikti. Bu nedenle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) 3 ay ek süre talep ediliyor.

Eco Bio Enerji ve T1007 Enerji Üretim’in her biri 25 milyon Euro değerindeki toplam 50 milyon Euro tutarında projelendirdiği santrallerin sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölgeye çevresel/sosyal/ekonomik yönden büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor. Çevreden toplanan orman ve tarım atıklarının yakılarak enerjiye dönüştürmesi planlanan ve toplamda 20 MW kurulu gücü bulunan bu santraller, yılda 150 Milyon kWh elektrik enerjisi üretecek.

Tarımsal atıklar santrallerde enerjiye dönüşecek

Eco Bio Enerji ve T1007 Enerji Üretim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, Kahramanmaraş’ın yenilebilir enerji yatırımlarında öncü bir şehir olduğunu, hayata geçirmeye çalıştıkları yatırımın ise yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynağı ile 60 bin hane halkının yıllık elektrik üretimini gerçekleştireceğini bildirdi. Biyokütle enerji santrallerinin üreteceği elektriğin, orman ve tarım atıklarının çevreden toplanması ve yakılarak enerjiye dönüşmesi ile sağlanacağını belirten Kurtul, “Tarım arazileri, santralde yakılarak yakıt elde etmek için temizlenecek, tarlalarımız da bir sonraki ekime hazır hale gelecek” dedi.



Santral yatırımlarının gecikmesinin pandemiden kaynaklandığını belirten Kurtul, bu konuda YEKDEM’den mücbir sebebi dikkate alarak, 3 aylık ek süre vermesini istediklerini belirtti. Kurtul şöyle devam etti: “Salgının önüne geçilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis’i tarafından alınan çeşitli kararlar kapsamında idarelerdeki iş ve işlemler uzun sürdü. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ve iller arası seyahat yasağı getirilmesi, muafiyet kapsamında olmayan yüklenicilere çalışma yasağı uygulaması ve tedbirlere uymayanlara idari işlem yapılmasına karar verilmesi nedeniyle olaydan etkilenen taraf olarak gerekli özen ve dikkati gösterdik. Bu mücbir sebeplerden dolayı ilave ek 3 ay süre verilmediğinden, 30 Haziran’a kadar kısmi kabul yapılması imkânsız hale geldi. Yatırımların kamu yararı da gözetilerek mücbir sebep kapsamına alınmasını ve 30 Eylül’e kadar süre tanınmasını talep ediyoruz.”