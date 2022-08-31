Kahvaltıda geleneksel lezzet ile yenilik ‘Morn’ markasında buluştu

KOCAELİ - Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği mezunu olduğunu ve bir yıl çalıştıktan sonra dede mesleğine döndüğünü belirten Melis Aydemir, “Aile geleneklerimden kopamadım. Dede mesleğimi çok seviyordum” dedi. Aydemir, sektörde 10 yılını tamamladığını ve menülerinin hâlâ dedesinin reçetelerine dayandığını kaydetti. Markasının kuruluşunu aile geleneğinin devamı olarak niteleyen Aydemir, “Bu iş çocukluğumdan beri hayatımın içinde. Dedem, 1950’lerden vefatına kadar Tirebolu‘da pandispanya ve sütle kahvaltı verir; özel günlerde pasta dondurma gibi farklı tatlılar yapardı. Kardeşi ise ekmek fırını işletirdi” diye konuştu.

“İşkembeyle kahvaltı yapardım”

Çocukluğunda tüm zamanının dükkanda geçtiğini ve o yıllardın kendisini büyülediğini belirten Aydemir, bugünkü oluşan markasının o yılların ürünü olduğuna dikkat çekerek, “Esnaf çocuğu olunca tüm zamanın esnafla, dükkanlarda geçiyor haliyle. Sabahları çok erken kalkardım, ele ayağa dolaşmayayım diye beni karşıdaki köfteciye gönderirlerdi, sabahları işkembe çıkardı orada. İşkembeyle kahvaltı yapardım. Daha beş altı yaşlarındayım. Bu yüzden olacak ki neredeyse hiçbir yemek ağır, yağlı vb. gelmez bana. Köfteciden dönüşte de çocuk işleri yapardım. Ufak tefek işler verirlerdi. Ellerim yana yana fırından yeni çıkmış ekmeklerin altını süpürürdüm. Pastanede çalışanların bembeyaz, tertemiz önlüklerini, keplerini, tezgâhta hamur yoğuruşlarını izlerdim hep. Ve bu her zaman beni büyülerdi” dedi.

“İnsan neyin içinde büyürse dönüp dolaşıp aynı yere geliyor” diyen Aydemir, “İşin tadı ruhumuza dokundu bir kere tabi. İnsan neyin içinde büyürse dönüp dolaşıp aynı yere, ilk öğrendiği şey neyse ona dönüyor sanırım. En azından sistem bende böyle çalıştı. Önce ailemizin desteğiyle, kardeşimle birlikte bir yer açtık ve altı sene süren bir sürecin sonunda kendi yerimi açma fikri daha baskın gelmeye başladı. Bir şekilde dedemin yaptığı o işi, devam ettirme isteği sanırım” ifadelerini kullandı.

‘Top of the morning’ sloganını benimsedik

Çocukluk yıllarında yaptığı geleneksel kahvaltı ile günümüzün yenilikçi tarzını harmanladığını söyleyen Aydemir şöyle devam etti, “O yıllarda yapılan bu farklı ve özel kahvaltıyı, günümüze yenilikçi bir şekilde aktarma hayali işte o zamandan sonra somutlaşmaya başladı ve ortaya Morn markası çıktı. ‘Top of the morning’ sloganını benimseyerek; ismi ile müsemma şekilde, sıcak bir ‘günaydın’ diyoruz.”