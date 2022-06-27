KALBİR, ‘Kalite Şehri Bursa’ için harekete geçti

Esra Özarfat

BURSA - Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman ile Başkan Yardımcıları Ferudun Baykara, Erkan Işığıçok ile eğitimci Mehmet Uğur Özdeniz, DÜNYA’nın Bursa Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ekip, sürdürdükleri çalışmalar ve ‘Milli Ses Ver’ ile ‘Kaliteşehribursa’ projesi hakkında Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye bilgi verdi. “Kalite kirlenirse ahlak kirlenir” diyen KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, “Ahlakı uygulamaya koyduğunuz zaman ahlaksız rantı engellersiniz. Bu ülkede birileri ahlaksız rantın yani kalite kirliliğinin engellenmesini istemediği için ahlakı, yani temiz kaliteyi savunmuyor, savunmadığı gibi savunanlara da engeller çıkarıyor. Kavgamız bu. Ahlak olmazsa bir toplumun gelişmesi, büyümesi mümkün değildir. Bu nedenle okullarda kalite destelerini zorunlu hale getirmeliyiz. 30 yıl sonra kaliteli bir Bursa için bugünden harekete geçmemiz ve bunu da okullardan başlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönem ilköğretim okullarında talep halinde özel okullarda bilabedel seminerlere başlayacağız” dedi. Karaman, bu konuda Türkiye genelinde seminerler verdiklerini de aktardı.

“Her yıl 5 milyar dolar yurt dışına çıkıyor”

Mustafa Karaman, yurt dışına yıllık ortalama 5 milyar dolar belgelendirme ücreti çıkışı olduğuna vurgu yaparak, “Biz bu anlayışa dur demek için kurulan bir STK’yız. Bizler tüketici ve sanayiciye çağrı yapıyoruz. Kaliteyi tercih ederek ülkemizin kaynaklarının yurt dışına çıkmasını engelleyebilirsiniz. Kaliteli ürün üreterek ülkemizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. TSE belgeli ürünleri tercih etmeliyiz” dedi. Bursa’nın ismini 42 gerekçeye dayandırarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduklarını ve Bursa’nın adını ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak tescil ettiklerini belirten Başkan Mustafa Karaman, “Bursa’yla ilgili 7 yıl önce KALBİR olarak harekete geçtik. Bursa’nın bir markası olacaksa kaliteli ile ilgili olmalı dedik ve Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatımızı yaptık. Bursa’nın adını Kalite Şehri Bursa olarak tescil ettik. Kalite Şehri Bursa anlayışından yola çıkarak 42 gerekçeyle Bursa’nın kalite şehri olduğunu ifade ettik” şeklinde konuştu. Yerli ve milli üretimin desteklenmesi konusunda 2017 yılından bu yanan sürdürdükleri ‘Milli Ses Ver’ projesiyle ilgili de bilgi veren Karaman, “Türkiye’nin kuruluş felsefesi ve kurtuluş reçetesidir. Bu ülkenin ekonomik kalkınmasını istiyorsak bu proje devlet politikası olmak zorunda. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlara rağmen bugüne gelindiğinde ülkenin yabancı sermaye adı altında yabancı şirketler tarafından tekelleşen bir sanayi anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Fasonculukla, tedarikçilikle sanayicilik olmaz. Bu nedenle milli sanayi hamlesi önemli” diye konuştu.

Kalite Ordusu yetiştiriyor

Üniversite öğrencilerini kapsayan Kalite Ordusu programı kapsamında 13 yılda bin 400 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Karaman, öğrencileri İSO 9000 ve sanayide kalite konusunda karşılaşabilecekleri sorunlara ve sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirdiklerini, ayrıca kendi yönetim sistemlerini tetkik edebilecekleri iç tetkik eğitimlerini verdiklerini aktardı.

KALBİR’in geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok da Sultan II. Bayezid emriyle 1502’de yürürlüğe giren “Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa”nın tarihte yapılan ilk tüketici ve dünyanın ilk standart kanunu olma özelliği taşıdığını hatırlatarak, Bursa’da ‘kalite’ anlayışının köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Işığıçok, TBMM'nin Bursa'nın adının Kalite Şehri Bursa olarak değiştirmesi gerektiğini buna yönelik ziyaretlerde bulunacaklarını da söyledi.