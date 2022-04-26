Kalecik Belediyesi sanayi sitesi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara ili Kalecik Belediyesi, küçük sanayi sitesi yapımı için ihaleye çıktı.

42 adet betonarme sanayi dükkanı yapımı için düzenlenecek ihale Kalecik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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