‘Kalite Ödülleri’ sahiplerini buldu

BURSA (DÜNYA) - Kalite Birliği Derneği(KALBİR) tarafından düzenlenen ‘Kalite Zirvesi’, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde (KKM) gerçekleştirildi. KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Bursa’nın adının ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak değiştirilmesine veya ‘Kalite Şehri’ olarak anılmasına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler, anlattı… Dünyadaki ilk standardın Sultan 2. Bayezid Han’ın 1502 yılındaki ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ olduğunu hatırlatan Işığıçok, “Tüm kurum ve kuruluşlar ‘Kalite Şehri Bursa’ unvanının hakkını vererek çalışmalı ve fark yaratmalı. Devletimiz de nitelikli ve katma değeri yüksek ürün üretenlere destek vermelidir” diye konuştu.

“Standartlar bir gereklilik”

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, ‘Kalite Şehri Bursa’ unvanının Bursa’ya ilave edilmesi çağrısında bulundu. Programda konuşan TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev de TSE olarak milli bir kuruluş olduklarına dikkat çekerek, kalitenin en önemli argüman olduğunu ve küresel aktör haline gelmenin etkin ve verimli yönetimden geçtiğini söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Muhsin Koçaslan ise konuşmasında, “Kaliteyi iş yapma biçimi olarak görüyor, standartların mutlak bir gereklilik olduğuna inanıyoruz” dedi. Bursa Ticaret Borsası Başkan Vekili İbrahim Özhan da, KALBİR’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Kalite çalışmalarının verimliliği artırdığına şahidim. Büyümek ve gelişmek için herkesin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmesi, kaliteye önem vermesi gerekiyor” diye konuştu. “Kalite Günü’nde kaliteli insanlarla birarada olmaktan mutluyum” diyen Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Bahri Şarlı ise, ‘Bursa’nın ‘Kalite Şehri’ olarak anılması zorunluluktur’ dedi.

Ödüller Çoşkunöz ve Tanülkü’ye

‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülü’, ‘İnsan Hayatına Dokunan Efsaneler’ teması adı altında sahiplerine takdim edildi. Kurumsal kategoride; Coşkunöz Eğitim Vakfı’na giden ödül, bireysel kategoride ise tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü’nün oldu. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Tanülkü’nün ödülünün daha sonra evinde teslim edileceği belirtildi. ‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülleri’nin yanında, ‘Milli Ses Ver Projesi’ kapsamında; “Topluma ve Kaliteye Katkı Sağlayanlar” kategorisindeki ödüller de sahiplerine teslim edildi. Bu kategoride ödüller, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’a ve İş insanı Yalçın Ağaoğlu’na verildi. Ödül töreninde ayrıca, ‘Kaliteşehri Bursa’ya Katkı Ödülü’ Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl’e, ‘Kaliteli Bürokrat Ödülü’ Karabük İl eski Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’a, ‘Kaliteşehri Bursa Markasına Destek Ödülü’ ise iş insanı Ahmet Selimoğlu’na verildi. Zirve kapsamında ayrıca, KALBİR tarafından verilen eğitimlere katılan ‘13. ve 14.Kalite Ordusu’na sertifikaları da takdim edildi.