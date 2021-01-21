Kalkınma ajansının Çukurovalı turizmcilere pandemi desteği yolda

Eray ŞEN



ADANA - Yaklaşık iki ay önce Çukurova Kalkınma Ajansı’nda (ÇKA) Genel Sekreter olarak göreve başlayan Savaş Ülger, pandeminin çeşitli sektörler üzerinde yol açtığı sorunların giderilmesine yönelik, 2021 programlarını hazırladıklarını, mart ayında tamamlanacak onay sürecinin ardından kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

2021 yılına yönelik faaliyetleri hakkında DÜNYA’ya bilgi veren Ülker, geçtiğimiz yıl tüm kalkınma ajansları gibi ÇKA’nın da COVID-19 ile ilgili destekleri olduğunu belirtti. Ülger, “2021 yılı için de bir plan program yaptık, muhtemelen mart ayında tamamlanacak onay sürecinin ardından bunları açıklayacağız” dedi. Şu anda pandemiden en çok etkilenen sektörler hakkında bir araştırma yaptıklarını, özellikle, hizmet ve turizm sektörlerinin ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Ülger, “Ajansların faaliyetleri bir taraftan kar amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarına yönelik, bir tarafta da KOBİ’ler var. Bireysel desteklerden ziyade, daha çok kurumsal desteklere yöneliyoruz. Bu yıl da öyle olacak” diye konuştu.

ÇKA’nın geçen yıl Adana ve Mersin’de turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik mali destek sözleşmesini imzaladığını vurgulayan Ülger, “Turizm önemli bir konu ve pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunuyor. Buna yönelik çalışmalar tamamlanırsa, sektörün turizm sezonu geldiğinde, daha iyi hizmet verebileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Geçen yıl KOBİ’lere COVID-19 desteği verildiğini belirten Savaş Ülger, “Bu yıl da araştırmasını yapıyoruz. Yine onlara yönelik bir altyapı desteğimiz olabilir. 2020’de başlattığımız, 2021’de devam edecek olan KOBİ’lerde verimlilik, yönetim danışmanlığı üzerine teknik desteklerimiz olacak. Kamu kurumlarının kurumsal altyapılarının geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik teknik desteklerimiz, fizibilite desteklerimiz olacak” bilgisini verdi.

“Model fabrika projesini önemsiyoruz”

Adana Sanayi Odası ile beraber çalıştıklarını, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Adana’da model fabrika projesinin devam ettiğini kaydeden Ülger, şunları söyledi: “Bu projeyi sanayi odası yürütüyor. Model fabrikalar kanalıyla sanayi odası ile protokol yaptık. KOBİ’lerde verimlilik konusunda verdiğimiz teknik desteği, sanayi odası üzerinden vereceğiz. Burada yalın üretim danışmanlık desteği olacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Buna belirli bir bütçe ayırdık, onaylandıktan sonra ilan edeceğiz ama geçmişten devam eden bir programımız da var şu anda. İnşaatı devam eden model fabrika, 2021’deki en önemli projelerimizden biri olacak.”

“Gastronomi stratejisi hazırladık”

Bölgenin hem ekonomik hem sosyal açıdan daha iyi noktalara gelmesi için yaptıkları bazı analiz çalışmalarına da değinen Ülger, şu bilgileri verdi: “Bir gastronomi stratejisi çalışmamız oldu. Adana için önemli olan, üç yıl önce ilk adımı atılan Lezzet Festivali de ÇKA’nın öncülüğünde başlamış. Bunlar devam edecek. Gastronomi konusunda yapılması gereken çok iş var. Ama bu sadece ajansın yapacağı iş değil. Bölgedeki paydaşlarla beraber hareket ederek, herkesin üzerine düşeni yapmasıyla başarıya ulaşılacağını düşünüyorum.”