Kamu ve yerel yönetimler, 2021’de İzmir’e 5 milyar TL’lik yatırım yapacak

İZMİR - İzmir’e 2021’de kamu yatırımları için 2.1 milyar TL ödenek tahsis edildiğini dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, belediyelere yatırım için tahsis edilen 2.9 milyar TL’lik ödenekle birlikte kente toplam 5 milyar TL’lik kamu yatırımı gerçekleştirileceğini ifade etti.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı 2. olağan toplantısına başkanlık eden Köşger, “Komu görevlileri olarak kamu kaynaklarının, milletimizin yaşam standardını daha da yüksek seviyelere ulaştırmak amacıyla etkin, verimli, yerinde ve amacına uygun olarak, en iyi biçimde kullanılması bizlerin aslî görevi. Hukukî sorunlar dışında projelerin uygulanmasını geciktirecek hiçbir mazeretimiz olmamalı. Hükümetimizin verdiği desteklerle İzmir’in sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımak ve ilin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve toplumsal özellikleri ile imkân, fırsat ve avantajlarını, bir bütünlük içinde değerlendirilebilmek için büyük çaba sarf etmeliyiz” dedi.

İzmir’de kamu kuruluşlarını tarafından yürütülen 638 ayrı projenin toplam proje bedelinin 26,7 milyar TL olduğunu söyleyen Köşger, “Bunlardan, 17,6 milyar TL bedelli 505 proje merkezî idare kuruluşlarımız, proje bedelleri toplamı 9,1 milyar TL olan 133 proje ise belediyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Önceki yıllarda merkezî idare kuruluşlarımıza ait projeler için 3,4 milyar TL harcama yapıldı. Bu yıl ise 2,1 milyar TL ödenek tahsis edildi. Belediyelerimizin 2,9 milyar TL yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde, 2021’de ilimizde 5 milyar TL yatırım gerçekleştirilmiş olacak” şeklinde konuştu.



İlk 3 ayda 716 milyon TL harcandı



Kamu yatırımlarına, 2021 yılının ilk üç ayında 716 milyon TL harcama yapıldığı bilgisini paylaşan Köşger, “Merkezî idarece hayata geçirilen 505 projenin 11’i tamamlandı, 254’ünde çalışmalar devam ederken, 40 proje ise ihale aşamasında. Çeşitli nedenlerle 200 projeye ilişkin çalışmalara başlanılamadı. Yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi gibi kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projeler, bu verilere dahil değil” dedi.

Son yıllarda, İzmir’in sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımaya yönelik yoğun çaba sarf edildiğini dile getiren Vali Köşger, “Paylaştığım veriler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2021’de önemli projelerin gerçekleştirileceğinin ifadesi. Verimli ve başarılı bir yıl geçireceğimizi gösteriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız bu amaçla; eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal altyapı, tarım ve tarımsal sulama, çevre ve çevrenin sürdürülebilirliği alanlarında önemli projeler gerçekleştirdiler. Bu projelerle İzmir daha ileri bir noktaya taşınacak ve önemli dünya kentleri arasındaki yerini daha da pekiştirecektir” diye konuştu.