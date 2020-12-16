"Kamu yararını gözeterek Bartın ve Çaycuma’da yurt projelerinde sona geldik"

BARTIN-DÜNYA

Bartın’ın önde gelen inşaat firmalarından Toksözler Petrol ve İnşaat’ın Genel Müdürü Sefa Toksöz, 2010 yılında inşaat sektörüne başladıklarını ve yaklaşık 300’ün üzerinde daire yapıp sattıklarını ifade etti. 2018 yılında devlet ihalelerine girip ilk olarak Kredi Yurtlar Kurumu’nun Bartın’da 1.000 kişilik yurt işini aldıklarını kaydeden Toksöz, aynı yıl Zonguldak Çaycuma’da da 1.000 kişilik öğrenci yurdu projesini aldıklarını ifade etti.

Yaklaşık 300 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Toksöz, pandemi nedeniyle mal ve hizmet tedarik zincirindeki kırılmaların yanında, çalışacak insan bulamadıklarını da ifade etti. İnşaat taahhüt projelerinin süreli işler olduğunu belirten Toksöz,” Pandemi nedeniyle sözleşme sürelerinde ciddi kayıplar yaşandı. Makro ekonomik verilerdeki değişikliklerden dolayı mal ve hizmet fiyatlarında önemli yükselişler görülmesi nedeniyle de sektör zor durumda kaldı. Bu durum halen devam ediyor” dedi. Toksöz, bununla birlikte iki yurt projesinin inşaatını, pandemi sürecinde kamusal yarar gözeterek, son aşamaya getirdiklerini söyledi.

“Üretici ihracata yöneldi, ürün bulmakta zorlanıyoruz”

Pandemiden ciddi şekilde etkilendiklerinin altını çizen Toksöz, “Çalıştıracak işçi bulmakta zorlandık. Mevcut çalışanlarımızsa gelemedi. Üretici firmaların hepsi döviz kurundan dolayı mallarını yurtdışına satıyor. Biz de seramiğinden parkesine kadar tüm ürünleri temin etmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan işletmeciliği Bartın Belediyesi tarafından yürütülen, aynı zamanda askeri bir liman da olan Bartın Limanı’nın bölgeye ciddi anlamda faydası olduğunu belirten Toksöz, “Liman ağırlıkla demir-çelik, alçı, çimento ve kağıt endüstrilerine hizmet veriyor. Bartın Limanı’ndan bahse konu sanayi kollarının tahmil, tahliye ve nakliye işlerini 7/24 saat hiç durmadan çalışan sağlam bir ekibimizle yürütüyoruz. İlave makine ve teçhizat yatırımlarımızla limanda sanayiye hizmet vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Firmalarının 2004 yılında akaryakıt istasyonu olarak kurulduğunu kaydeden Toksöz, 2010 yılında Çaycuma’da 2’nci akaryakıt istasyonunu devir aldıklarını ve büyüttükleri iş hacmiyle bölgelerinde öne çıktıklarını ifade etti.