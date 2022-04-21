“Kamunun özel sektörle rekabete girmesi doğru değil”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir iştiraklerinden BURKENT’in nitelikli konut üretimine başlayacağını duyurdu.

Başkan Aktaş, “BURKENT önümüzdeki ay ihale yapıyor. Logosunda da zaten konut var dikkat edersiniz. Yiğitler 75. Yıl’da inşallah ilk kentsel dönüşümle alakalı ihaleyi gerçekleştirecek. BURKENT sadece hafriyat döküm sahaları işleten bir şirket değil, aynı zamanda Bursa için konut üreten bir şirket haline gelecek” dedi.

Müteahhitler adına kararı değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Kamunun özel sektörle rekabete girmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Özellikle sosyal konut değil de nitelikli konut üretmek istenmesi ticarete soyunmaktır” dedi. Son dönemde arsa ve inşaat maliyetlerindeki astronomik artışlar nedeniyle, konut arzında sıkıntı olduğuna daire ve kira fiyatlarının arttığına işaret eden Andıç, bu artışlar nedeniyle konut üretiminin yanı sıra inşaat sektöründeki girişimcilerin sayılarının da her geçen gün azaldığını kaydetti.

Belediyelerin kendi iştirakleri ile özel sektöre rakip olarak sektöre girmelerinden ziyade çözüm üreten konumda olması gerektiğine vurgu yapan Mustafa Andıç; “Belediyelerin yapması gereken inşaat sektörünün ana maliyeti olan arsaları üretmesi, hafriyat bedellerini, imar raporu harçlarını düşürmesidir. Belediyeler bunlar ile önümüzü açarsa, özel sektör olarak bizler de yıllardır olduğu gibi, ülkemizin konut ihtiyacını hem imarlı arsalarda hem de kentsel dönüşümde karşılayabiliriz. Kamunun ticaret yaparak özel sektörle rekabet etmesini kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURKENT, Bursa’da hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları depolanması, kaçak dökümlerin önüne geçmek amacıyla kurulmuştu. Kent mobilyaları üretimi de yapan BURKENT’in Bursa genelinde kantarlı ve kantarsız olmak üzere kentin çeşitli noktalarında hafriyat sahası bulunuyor.