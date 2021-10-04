Kanca: AB’nin enerji krizi, yakın zamanda Türkiye’yi tehdit edebilir

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nde (AB) pandemi nedeniyle meydana gelen belirsizliklerin, Türk sanayicisine ihracatta bazı sıkıntılar yaşatmaya devam ettiğini söyleyen Alper Kanca, “Ürünlerimizin kalitesinden ya da yetkinliğimizden dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz fakat ihracat pazarlarımızda sıkıntı var. Özellikle Avrupa pazarında pandeminin getirdiği bazı belirsizlikler yaşanıyor. Ayrıca, henüz bizde etkisini göstermeyen ama Avrupa’da rekor düzeylere ulaşan bir enerji maliyeti sıkıntısı var” dedi.

Avrupa’da yaşanan enerji krizinin gittikçe derinleşmesinin yakın bir zamanda Türkiye’yi de etkisi altına alabileceğini dile getiren Kanca, “Bu sorun, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi tehdit edebilir. Bu durum, hem üreticilerimizi sıkıntıya düşürür hem de rekabetçiliğimizi engeller. Hükümetimiz, bunu engellemek adına fiyatları artırmamaya, ithal ettiğimiz doğalgazın fiyatını düşük tutmaya çalışıyor ama bunun da sınırı var ve o sınırı geçince elektrik ve doğalgaza ciddi oranda zam gelecek. Enerji sıkıntısı bizi de derinden etkileyecektir” diye konuştu.

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin 2023’e kadar etkisini sürdüreceğini öngören Kanca, “Yedek parça tarafında üretim devam ediyor fakat otomotiv tedarikçileri olarak, pandemi nedeniyle birçok açıdan sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Çünkü pazarlar çok hareketli, müşterilerimiz çip bulamadığı için araba üretemiyor, üretim adetleri sürekli değişiyor ve firmalar ihracatta zorlanıyor. Tabi ki bu zorluk dünya genelinde yaşanıyor” dedi. Dünyada çok az çip üreticisi olduğunu belirten Alper Kanca, bu krizin, 2022’nin ilk ve ikinci yarısında da etkisini göstereceğini söyledi.

OSB yönetiminde kararı sanayici vermeli

OSB yönetimlerinin müteşebbis heyetle mülki idareye devrini öngören kanun tasarısını değerlendiren Alper Kanca, “Türkiye’nin en başarılı ve örnek teşkil eden sanayi kuruluşları OSB’lerdir. Bugüne kadar da birçok süreçten geçtik ve bu başarıya ulaşan OSB’lerin gelişmesine engel olacak tasarıları doğru bulmuyorum. Türk sanayicisine fayda getirmeyeceğini düşünüyorum” dedi. Kanca, “Eğer bir OSB yeni kuruluyorsa, mutlaka kurulacağı bölgenin valisinin, belediye başkanının, sanayi ve ticaret odasının desteğine ihtiyacı olacaktır. Bu kurumların OSB’nin yönetiminde olması, hem altyapı oluşturma çalışmalarını kolaylaştırır, hem de devletin diğer birimleriyle olan ilişkilerini düzenler. Otomotiv Tedarik Sanayisi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) olarak, yaklaşık 20 yıl, vali ve sanayi odası başkanının içinde bulunduğu bir yönetimle çalıştık ve bunun çok faydasını gördük. Ama bir noktadan sonra OSB’ler altyapı yatırımlarını tamamlayıp, devletin diğer yerel kurumlarıyla olan ihtiyaçtan doğan ilişkilerini bitiriyor. Böylelikle tamamen sanayiye, üretime, Ar-Ge’ye ve gelişmeye yönelik faaliyetler yapmaya başlıyor. Artık vali veya yerel yöneticilerin, OSB yönetiminde bulunmasına gerek kalmıyor. Şuan da tamamen sanayicilerin yönettiği bir OSB modeliyle çalışıyoruz. Bunun da faydasını gördük, çünkü daha kolay ve hızlı karar veriyor, işimize daha çok odaklanıyoruz” ifadesini kullandı. Kanca, yeni kurulacak olan OSB’ler için, yönetimin devlet ya da sanayici eliyle yönetilmesi konusunda, mutlaka bir seçenek hakkı sunulması gerektiğini sözlerine ekledi.