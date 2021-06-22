Kangal Belediyesi 28 adet taşınmazı satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kangal Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 18.06.2021 tarih ve 2021/59 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satılacak.

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