Kangal Belediyesi 28 adet taşınmazı satacak
Mülkiyeti Sivas Kangal Belediyesi'ne ait olan 28 adet taşınmaz ihale ile satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kangal Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 18.06.2021 tarih ve 2021/59 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satılacak.