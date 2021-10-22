“Kanun taslağı yeniden gözden geçirilmeli”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri değerlendiren OSBÜK Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Mahmut Yılmaz, OSB yönetimlerinin mülki idare amirleri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilmesinin yanlış olacağını söyledi. Uygulamanın OSB’lerde yer alan sanayicilerde güvensizlik yaratacağını belirten Yılmaz, Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü olan OSB’lerinin genel kurul yapmış olan ve yönetimi sanayiciye geçmiş OSB’lerden oluştuğuna işaret etti. Mevcut yapının korunmasının daha doğru olacağını vurgulayan Yılmaz, “Ülke olarak ihracatta, üretimde güvendiğimiz sanayicilerin OSB yönetimlerinde de çok başarılı olduklarını görüyoruz. Bu değişiklik talebinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlayamadık. Kabul edilmesi halinde OSB’leri ileri götürmek yerine geri götürecek bir uygulama olacaktır ve özellikle Türkiye’nin önde gelen büyük OSB’lerinin gelişmesini engelleyecektir” dedi. Mahmut Yılmaz, kanun taslağının dengeleri gözetecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa Mustafakemalpaşa OSB’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “OSBDER ve OSBÜK tarafından değişiklik tasarısı tartışmaya açıldı. Öncelikle şunu sormak lazım. OSB’lerin bu yasa değişikliğine ihtiyacı var mı? Görülecektir ki ve görüldü ki bu yasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Kaldı ki bu tasarı OSB’lerin kendi kendini yönetmesi konusundaki bütün kazanımlarını yok etmektedir. OSB’lerin gelişmesindeki bütün tılsım kendi kendini yönetme yetkisindedir. Sonuç; OSB’lerin gelişiminin önüne geçilmemesi için bu yasa değişikliğinin ertelenmesi hatta mümkünse geri alınması gereklidir.”