Kapadokya balon turları talebini karşılayamıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Kapadokya Balloons şirketi Genel Müdürü Levent Nuray, bölgede balon turu düzenleyen en eski ve en büyük firma olduklarını söyledi. Kapadokya bölgesindeki balon turizmi ile ilgili bilgi veren Nuray, balon uçuşlarının ülke turizmine çok önemli katma değer yarattığını belirtti.Bölgede günün ilk uçuşta 100, ikinci uçuşta ise 50 balon turu yapıldığını anlatan Nuray, şöyle devam etti.‘’Bölgede balon turu kişi başı 190-200 Euro arasında değişiyor. Pandemi öncesi normal koşullarda 156 balon ile günlük 3 bin 750, yıllık 550 bin kişi uçuyor. Balon turları ülke turizmine yıllık 150 milyon Euro değer katıyor. Pandemi sürecinde balon tur şirketleri elbette zarar gördü.2020 Temmuzunda Rus ve Ukraynalı olmak üzere yüzde 40 turist kapasitesi ile sezon açıldı. Pandemide 2021 yılında Kapadokya’da 389 bin turist balonla tur yaptı. Şu anda balon turizmi tam kapasite ile çalışılıyor.’’

Talepler artıyor

Kapadokya bölgesinde balon turlarına büyük talep olduğunu anlatan Levent Nuray, ‘’Balon turlarına günlük 5 bin talep var. Ancak bölge bu taleplerin ancak 3 bin 500’ünü karşılayabiliyor. Bölgede doğum günleri, evlenme teklifleri gibi özel günler için balon uçuş fiyatları 2 bin 400 - 3 bin 500 Euro arasında değişiyor’’ dedi.

Balon turlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 27 firma ile sınırlandırıldığına, balonla uçuş sektörünün de geliştiğine dikkat çeken Nuray, şunları kaydetti.

‘’Meteorolojik koşullar uygun olursa yılda 200-220 gün uçuş yapılıyor. Balon tur işletmeciliği bölgede başlarken 10-12 kişilik sepetlerle yapılıyordu. Şu anda bölgenin yarısında 28 kişilik sepetler var.’’

Pilot ihraç ediyor

Kapadokya bölgesinde balon turizmi başladığında sektörün 3 bin Euro’ya yabancı pilot çalıştırdığını vurgulayan Nuray, artık sektörün kendi elemanını kendisi yetiştirdiğini kaydetti. Levent Nuray, ‘’Kapadokya’da 31 yıl önce başlayan balon turizmi kendini geliştirdi. Artık kendi pilotlarını yetiştirip ihraç ediyor. Bölgemizde balon turlarında tamamen yerli pilotlarımız görev yapıyor. Kenya, Tanzanya ve Dubai’de balonları Türk pilotlarımız uçuruyor. Artık pilot da ihraç ediyoruz’’ diye konuştu.

Yerli sigorta şirketlerinde sıkıntı

Balon turlarının ülke turizmine yüzde 20 daha fazla turist artışı yarattığını anlatan Nuray, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Türk sermayeli sigorta şirketleri balon turu sektörünü sigortalama konusunda duyarsız kalıyor. Bölgemizdeki balon şirketleri yabancı sigorta firmalarına yılda 2,5 milyon Euro sigorta ödüyor. Ülkemizin dövize ihtiyaç duyulduğu bir dönemde 2,5 milyon Euro yurtdışına çıkıyor.’’