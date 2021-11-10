Kapadokya Üniversitesi kantinleri kiraya veriyor
Kapadokya Üniversitesi, Kayseri, Uçhisar, Mustafapaşa, Ürgüp Sağlık, Ürgüp Fabrika ve İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkelerinde bulunan kantin işletmelerini kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri, Uçhisar, Mustafapaşa, Ürgüp Sağlık, Ürgüp Fabrika ve İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkelerinde bulunan kantin işletmelerini kiraya verecek.
Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleyle birlikte 6 işletme 1 yıllığına kiralanacak.