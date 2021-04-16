Kapasite artıran Yıldız Yatak bu yıl 5 bin ‘set’ üretecek

Eray ŞEN

ADANA - Adana mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Yıldız Yatak, yaptığı yeni yatırımla üretim alanını yüzde 40, kapasitesini yüzde 65 artırdı. Yeni makine yatırımı da yapan şirket bu yıl baza-başlık-yataktan oluşan set üretimini 5 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

Yıldız Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Memet Akif Akyıldız, müşteri portföylerinin çoğunluğunun mobilyacılardan oluştuğunu, ayrıca otel, yurt ve inşaat şantiyeleri gibi yerlere yatak, ranza, battaniye, nevresim takımı, yastık gibi ürünleri tedarik ettiklerini söyledi. Akyıldız, “Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracatı hedef aldık. Hedefimize yönelik yaptığımız yatırımlarla kapalı alanımızı 5 bin metrekareden 7 bin metrekareye çıkardık. Yeni makine yatırımı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üretimin yüzde 40-45 oranda ihraç edildiğini vurgulayan Memet Akif Akyıldız, şöyle devam etti: “İç pazara ve yurt dışına gönderdiğimiz ürünler arasında yaylı yatak, baza, başlık, yatak ve bunlarla ilgili tekstil ürünlerinin yanı sıra alım-satımını yaptığımız ticari ürünler var. İç pazara otel donanımları da veriyoruz. Otel, yurt, şantiye gibi yerlere yönelik satışlarımız, iş hacmimizin yüzde 10’unu oluşturuyor. Yeni dönemde sadece otel ekipmanları adı altında, yatak, baza, başlık, tekstil ve diğer tefrişatı ile yeni bir konsept oluşturmayı hedefliyoruz.”

İkinci markaları Dr. Relax



“Dr. Relax” adındaki ikinci markaları ile mobilya mağazalarında ‘corner’ oluşturduklarını, şu an bölgede 15’e yakın mağazada uygulamayı başlattıklarını dile getiren Memet Akif Akyıldız, “İnsanların rahatı için iki şey çok önemli, birincisi yatak, ikincisi ayakkabı. İnsanın ayakkabısının ve yatağının olabildiğince ergonomik ve rahat olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ürünlerini yurt içinde Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde pazarladıklarını, yurt dışına ise Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Güney Afrika, Togo, Lübnan, Kıbrıs, Irak’ın aralarında olduğu 10’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Akyıldız, “İhracatta tek bölgeye bağlı kalmak yerine geniş bir alanda çalışmayı tercih ediyoruz. Mevcut ihracat alanlarımızdaki pazar payımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız var” dedi. Pandemi döneminde, 2020 yılının 8’inci ayından, 12’nci ayına kadar yüzde 100 kapasite ile çalıştıklarını anlatan Akyıldız, “O dönemde hem yurt içi, hem yurtdışı talepleri çok arttı. Çalışan sayımız 60 iken talep artışına bağlı olarak 80’e çıktı. Şu anda bu istihdamı muhafaza ediyoruz” bilgisini verdi.