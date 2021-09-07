Kapasiteyi artıran Hatfil, ihracatta vites yükseltecek

Selçuk ALTUN

HATAY - Pandemi sonrasında hobi ipliklerine yönelik talep artışı, bu konuda üretim gerçekleştiren Hatfil’i kapasite büyütmeye yönlendirdi. 1.5 milyon dolar yatırımla üretim kapasitesini günlük 10 tona çıkaran şirket, ihracatını ise ikiye katlamayı hedefliyor. Hatfil, Antakya’nın en köklü tekstil şirketlerinden biri olan Hateks ile İtalyan Alberto Verzotti ve Marco Verzotti ortaklığıyla 2001 yılında kuruldu. 2018 yılına kadar ortaklık yarı yarıya devam etti. 2018 yılında İtalyanlar satın almak isteyince, Hateks hisselerini devretti. Yüzde 100 pamuk ipliği konusunda üretim gerçekleştiren şirket, pamuk ipliği üzerinde merserizasyon ve boyama işlemi gerçekleştiriyor.

Pandemide tam kapasite çalıştı

Hatfil Tekstil İşletmeleri Genel Müdürü Murat Sözer ile Antakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde görüştük. Pandemi döneminde pek çok işletmenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını hatırlatan Sözer, Hatfil’in bu süreci tam kapasite çalışarak geçirdiğini söyledi. Pamuk ipliği, gaze-merserize, melanj, kaşmir, bambu, amikor, viskon, core spun ve organik pamuk ipliği gibi geniş bir üretim yelpazesine sahip olan Hatfil’in, ağırlıklı olarak el örgüsü, dikiş ipliği ve çorap ipliği konusunda üretim yaptığını aktaran Sözer, pandemiyle birlikte bu alanda yaşanan talep artışına dikkat çekti. ‘İnsanların evde oturmasıyla birlikte hobi iplikleri de denilen bu alanda ciddi bir talep yaşandı’ diyen Sözer, bu taleple birlikte sene başında kapasiteyi yüzde 25 oranında artırdıklarını, 1.5 milyon dolarlık yatırımla günlük 8 ton olan üretimi 10 tona çıkardıklarını aktardı. Sözer, bugün itibariyle 3 vardiya tam kapasite çalıştıklarının altını çizdi.

Hedef; 20 milyon dolarlık ihracat

İhracat odaklı üretim yapan Hatfil, büyümeyi yeni ihracat pazarlarıyla birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ağırlıklı olarak AB pazarı ve özellikle İtalya’ya hitap eden şirket, Amerika ve Rusya’da da pazar payını artırmak istiyor. Bugün itibariyle şirketin, ürettiği ipliği büyük oranda ihraç ettiğini vurgulayan Murat Sözer, 2020’yi de yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir ihracat rakamıyla kapattıklarını söyledi. Sözer, hedefin yeni pazarlarla birlikte bu rakamı 20 milyon dolara çıkarmak olduğunu ekledi.