Kapılar Projesi’nin ikinci fazı bu ay hizmete açılıyor

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'yi (MIP) ziyaret ederek Kapılar Projesi’nin son durumu hakkında bilgi alıp, projenin inşaat sahasında incelemelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projenin, şehrin doğu girişinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için son derece önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Kapılar Projesi uzun yıllardır beklenen ve planlanan bir çalışmadır.

Yapılacak açılışla Mersin Limanı Kapılar Projesi’nin ikinci fazı bu ay hizmete açılacak ” dedi. Mersin’in doğu girişinde özellikle Liman B Kapısı’ndan limana giriş yapan yük taşıtlarının trafiğe büyük sorun yarattığını belirten Seçer, “Kentin estetiği açısından da çok hoş görüntüler vermiyordu. Bunu ortadan kaldırma amacıyla bu çalışmalar gerçekleşti. Liman işletmeleri bu konuda da faaliyetini süratli yaptı. Bazı istem dışı koşullardan gecikmeler oldu ama hummalı bir çalışma hala devam ediyor.

Bu ayın sonunda herhangi bir aksilik olmazsa kapılar açılmış olacak ve artık Liman Caddesi’nden, B Kapısı’ndan taşıtların girmesi ortadan kalkınca Mersin’in doğu girişi de rahatlamış olacak. Proje tamamlandığında biz de Mersin’in doğu girişine yakışır bir şekilde bir düzenlemeyle yeni bir bulvar yapıp, güzel bir giriş haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz”

Başkan Seçer’i bilgilendiren Kapılar Projesi Müdürü Serkan Mahmutoğlu ise, proje dâhilinde limanın bütün girişlerini bir noktaya toplayacaklarını ve bu sayede şehir trafiğinden liman trafiğini ayırabileceklerini belirtti. D400 Karayolu’ndan artıkTIR'ların geçmeyeceğini söyleyen Mahmutoğlu, “K4 Kavşağı’ndan itibaren bütün limana giriş yapılacak olan araçları yeni yaptığımız yaklaşım yolundan içeri almaya başladık. Şu anda genel kargomuzun tamamı oradan gelmeye başladı ve yeni kapılarımızı kullanmaya başladılar. Köprümüzün bu ay içerisinde bitmesini planlıyoruz. Bittiği zaman bütün konteyner trafiğini de yine yaklaşım yolundan içeri aldığımız zaman liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz. Bütün araçlar bu yolu kullanıyor olacaklar” dedi.