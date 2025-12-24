Kaplan: Atalarımızın mücadele ruhunu örnek alıyoruz

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Antep halkının zorluklar içinde gösterdiği eşsiz direnç, bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biridir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası, aziz vatanımızı işgal ederek bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele eden atalarımızın yazdığı bu destan, geleceğimizi aydınlatan önemli bir mirastır. Düşmana karşı sergilenen büyük bir kahramanlık örneği, atalarımızın mücadele ruhu bugün de ülkemizin kalkınması için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Gaziantep’imizin kurtuluş gününü coşkuyla kutluyoruz.