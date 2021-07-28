Kar Metal, büyüme ivmesini 2’nci kuşak ile hızlandıracak

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Metal kesme makineleri üretimini Adapazarı’ndaki tesislerinde sürdüren Kar Metal Şirketler Grubu, 2030 yılına kadar 40 milyon Euro yatırım hedefliyor. Son 20 yıldır teknoloji ağırlıklı yatırımlarla büyümesini sürdüren Kar Metal, Kaynarca ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de yapacağı üretim tesisinin haricinde aynı bölgeye yeni bir Ar-Ge merkezi yatırımı daha planlıyor.

Büyüme stratejileri ve yatırım planları ile ilgili bilgiler veren Kar Metal kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kar, “Yeni yatırım planlarımızı da teknoloji odaklı belirledik. Sakarya 1.OSB’de 2021 yılı sonunda hizmete girecek yeni üretim tesisimizin haricinde Kaynarca’da altyapı çalışmaları devam eden Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de 33 bin metrekare alan üzerinde üretim ve Ar-Ge merkezi yatırımına 2023’ün ilk çeyreğinde başlayacağız. Son teknoloji ile donatılmış, 3 bin metrekare alan içinde 2000 metrekaresi kapalı alanda kesme makineleri konusunda kendi adını ve markasını anlatan, dünyadaki metal kesme teknolojilerine yön veren yeni teknolojileri geliştirebilen bir Ar-Ge merkezi yapacağız” diye konuştu.

Kar Metal’in yeni yatırım ve üretim planlarını 2030 yılına kadar belirlediklerini ifade eden Metin Kar, “Sadece 2023 yılına kadar 10 milyon Euro’luk yatırım yapacağız. 2023-2030 arası 7 yıllık sürede ise 30 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz. 2030’a kadar toplamda 40 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağız. Kar Metal bir aile şirketi. Bu süreci ikinci kuşaklarımızla gerçekleştireceğiz” dedi.

"Japonya pazarına da girmeyi başardık”

Kar Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Kar Teknoloji Genel Müdürü Çetin Kar ise hedeflerinin bütün dünyaya sadece makine değil aynı zamanda teknoloji ihraç etmek olduğunu ifade ederek, “Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Rusya, Güney Kore, Avustralya gibi 70’ten fazla ülkede Kar Metal markalı metal kesme makinelerimiz kullanılıyor. Amerika’da kendi firmamız üzerinden makinelerimizi satıyoruz ama dünyadaki makine ihracatında en zor pazar olarak bilinen Japonya pazarına da girmeyi başardık. Daha yüksek teknolojili makinelerimizle Japonya pazarında büyümeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir altyapı kuruyoruz”

Kar Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Saphir Makine Genel Müdürü Semih Kar ise, yeni yatırım planları kapsamında 2021 yılının sonunda tamamlanacak olan yeni üretim tesislerinin hizmete girmesiyle Kar Şirketler Grubu olarak 5 bin makine üretebilecek kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.



Almanya’da da şirketleşildiğinin bilgisini veren Semih Kar, yeni şirketin Düsseldorf şehrinde Karmetal EU adıyla 500 metrekarelik alanda 2020 yılında kurulduğunu aktardı. Almanya’daki yapılanmanın hızla geliştirileceğini belirten Semih Kar, kısa sürede tesisin büyütülerek oradaki üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Daha küçük boyutlarda makine üretilmesi için kurulan Saphir Makine firmasında yaklaşık 3 yıllık periyotta sadece mafsallı manuel şerit testere makinelerinden yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini de ifade ederek; “Bu hızlı büyümeyi Ar-Ge çalışmalarımız, markamızın güvenirliği ve proje ortaklarımızla olan işbirliğimiz sayesinde gerçekleştirdik. Dış Ticaret departmanımızı daha da geliştiriyoruz. Afrika pazarında daha etkili olmaya çalışıyoruz. Ortadoğu pazarı için de planlamalar yapıyoruz. Fiyattan ziyade teknoloji odaklı çalışıyoruz. Yüksek hassasiyette ve hızlı kesim yapan makinelerin üretileceği güçlü bir altyapı kuruyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge’yi sadece kesme makineleri ile sınırlandırmak istemiyoruz”

Kar Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Kar, Kar Metal’in aynı zamanda bir Ar-Ge firması olduğunu ifade ederek, Ar-Ge merkezini 2019 yılında kurduklarını belirtti. Ar-Ge merkezini kurdukları ilk yılda 3 milyon liralık harcama yaptıklarını belirten Kar, 2021 yılında 6 milyon lirayı bulacak olan bu harcamanın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını, 2030 yılına kadar olan süreçte yeni projelere devam ederek toplamda 10 milyon Euro’luk bir Ar-Ge harcaması yapacaklarını söyledi. Kar Metal’in Ar-Ge sürecinde ileri teknoloji makineler geliştirdiğini ifade eden Kar, şöyle devam etti: “Piyasadaki benzerlerinden farklı, daha çevreci ve yenilikçi makineler geliştirdik. Birçok patent başvurusu yaptık. Piyasada öncü olmayı hedefliyoruz. Takip eden değil, takip edilen firma olmayı amaçlıyoruz. 46 yıllık bilgi birikimi ve tecrübe ile Kaynarca Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de kuracağımız yeni Ar-Ge merkezimizde daha bilimsel çalışmalar yapacağız. Ar-Ge çalışmalarımızı sadece kesme makineleri ile sınırlandırmak istemiyoruz. Yüksek teknoloji sınıfında yeni proje çalışmaları da yapıyoruz.”