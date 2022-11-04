Karabağlar'da ticaret-konut arsası satılacak
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesinde bulunan ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan 3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.
Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20'de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
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