Karabük BİLSEM öğrencileri NASA projesine kabul aldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, NASA tarafından 7 yıldır yürütülen programa Karabük BİLSEM öğrencilerinin Türkiye›den katılan ilk ekip olduğu belirtildi. Öğrencilerin uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katıldığı ifade edilen açıklamada, “Şu anda ABD›de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç’ın danışmanlık yaptığı 7 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bitki yetiştirmek için materyallerini aldığı aktarılan açıklamada bundan sonraki aşamada öğrenciler deney yaparak, farklı mahsul türleri ve yetiştirme teknikleri hakkında toplayacakları verileri, çevrimiçi ortamda raporlayacakları aktarıldı.

Derlenen verilerin NASA’da çalışan bilim insanlarınca Kennedy Uzay Merkezi’nde test edileceği, bu sayede öğrencilerin NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki bitki bilimcileriyle doğrudan çalışarak uzayda bitki yetiştirmeye ilişkin deneyler yürütecekleri kaydedildi.

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