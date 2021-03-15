Karabük TSO ve üniversite işbirliğiyle, FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı yapılacak

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Ticaret Bakanlığı'nın onayını alan 7 e-ticaret firmasından biri olan globalpiyasa.com'un sistem altyapısı ile hazırlanan Uluslararası 3 Nisan FENOFEM (Ferro and non-ferro metals) Sanal Sanayi Fuarı, Türkiye'de ağır sanayinin kurulmasına öncülük eden Karabük'te, Demir Çelik Fabrikası'nın temel atma tarihi olan 3 Nisan 1937'ye atıfta bulunuyor.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen fuarlar ve fiziki etkinliklerin birçok alışkanlığı değiştireceğini, dolayısıyla Karabük'ün bu krizi değerlendirerek ağır sanayiyi kuran 84 yıllık üretim vizyonuyla FENOFEM'e destek olması gerektiğini belirten Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "FENOFEM Sanal Fuarı; konusunda uzman akademisyenleri, demir ve demir dışı metal sektöründe üretim, ihracat, hammadde tedarik çalışması yapan firmaları, TSO'ları, dernek, birlik, üniversite ve diğer kamu kurumlarını; Ar-Ge şirketlerini ve bu alanlarla ilgilenmek isteyen tüm ilgilileri bir araya getirecek. Kentimizin ve ülkemizin sektöre dahil tüm katılımcılarını uluslararası ziyaretçilerle bir araya getirecek olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

Eş zamanlı erişim sağlanacak

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, "Üniversitemizin 1-3 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlediği "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu ve yine aynı tarihlerde "5. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (UDCS 2021)" aynı platform üzerinden, fuara entegre biçimde erişilebilir durumda olacak. Fuar katılımcıları ayrı sanal salonlarda sunulacak akademik bildirileri izleme fırsatı bulabilecek" diye konuştu.

1-5 Nisan 2021 tarihlerinde, sempozyumları da içeren şekilde aktif olacak fuarın sayfası, bir yıl boyunca açık kalacak ve uluslararası hedef kitle; haber bültenleri, Facebook ve Google reklamları ile siteye yönlendirilmeye devam edilecek.