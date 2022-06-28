Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

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