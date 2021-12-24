  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Karabük'te özel halk otobüsü hatları kiralanacak
Takip Et

Karabük'te özel halk otobüsü hatları kiralanacak

Karabük Belediye Başkanlığı, özel halk otobüsü hatlarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 120 ay süre ile açık teklif usulüyle ihale edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Karabük Belediye Başkanlığı, özel halk otobüsü hatlarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 120 ay süre ile açık teklif usulüyle ihale edecek.

Balıkpazarı-Öğlebeli-Şirinevler-Cevizlidere-Kartaltepe, Yaylacık-Esentepe, Soğuksu KYK-Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı, Yenimahalle-Beşbinevler, O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler, Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş, Belenköy TOKİ-Balıkpazarı-Şirinevler ve Belenköy TOKİ-Beşbinevler arasında hizmet verecek 8 adet otobüs için hat kiralama ihalesi 6 Ocak 2022 tarihinde Karabük Belediyesi Encümen odasında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.