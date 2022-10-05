Karacabey TSO’da Tüydeş, adaylığını açıkladı

DÜNYA (BURSA) - Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KTSO) 8 Ekim 2022 tarihinde yapılacak ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üye’ seçimlerinin ardından 15 Ekim günü Yönetim Kurulu seçimleri yapılacak. Mevcut Başkan Naci Güncü’nün yeniden aday olmayacağı seçimlerde iki aday yarışacak. Daha önce adaylığını açıklayan Muammer Üstündağ’ın ardından Dramalı Un Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tüydeş de adaylığını açıkladı. Seçim öncesi Karacabey TSO ile ilgi vizyonunu paylaşan Tüydeş, Karacabey Islah Sanayi Bölgesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını, şehir – sanayi, lojistik ve depolama alanları ve bu planlara bağlı olarak konut alanları planlamasının Bakanlıklar, Kaymakamlık, Belediye ve STK’lar ile bir arada ortak akılla gerçekleştirilmesi için çalıştaylar yapılmasını destekleyeceklerini söyledi. İlçede yeni fuar alanlarının oluşturulması ve büyük fuarlar organize edilmesi için harekete geçeceklerini belirten Gökhan Tüydeş, “İhracatçı KOBİ’lerimizin mevcut e-ticaret ve e-ihracat platformlarından daha çok faydalanabilmelerini sağlamak için gerekli destekleri sağlayacak ve yol gösterici olacağız. TEKNOSAB ve ilçemizde yerleşik insan gücümüz için yeni istihdam ve iş imkânları sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden bir CV platformu oluşturacağız. TEKNOSAB’da odamız ve üyelerimiz için sosyal tesis ve hizmet merkezi talebinde bulunarak, bu bölgede yerleşik üyelerimize daha konforlu ve hızlı hizmet vereceğiz” dedi.

Mesleki eğitim, istihdamın artması, düşük faizli kredi imkânlarına ulaşılması, enerji faturalarındaki KDV oranının sıfırlanması gibi konulara odaklanacaklarını ifade eden Tüydeş, iş dünyasının sesini duyurmak için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. “Biz büyüyen ve gelişen Karacabey vizyonunun temsilcileriyiz” diyen Gökhan Tüydeş, “Üyelerimizin ticari anlaşmazlıklarının çözümü için bir zorunluluk halini alan tahkim ve arabuluculuk mekanizmasının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulmuş TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi bünyesinde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak hizmete alınmasını sağlayacağız” diye konuştu.