Osman ŞİŞKO

Trabzon ve Samsun’daki şubelerinde 35 bayi ağıyla faaliyet gösteren Karadeniz Elektromarket, pazarlama ağını büyütmek istiyor. Trabzon Ve Samsun mağazalarında 65 kişilik ekiple hizmet verdiklerini aktaran Karadeniz Elektromarket Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk, “İleriye dönük pazarlama ağımızı artırmak, doğru illerde doğru zamanda mağazalar açmak istiyoruz. Online pazar üzerinde çalışmalarımız var. Şu anda B2B platformumuz bulunuyor. Müşterilerimiz birçok işlemini B2B üzerinden takip edebiliyor, sipariş verebiliyor, ödeme yapabiliyor , faturalarını indirebiliyor. Bu platformda iş hacmimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Siemens, Legrand, Wago, Panasonic, Prysmian, Borsan, Öznur, Reçber, Mutlusan gibi sektörün önde gelen birçok markasıyla çalıştıklarını söyleyen Öztürk, “Elektrik, elektronik, makine, otomasyon sektöründe satış, pazarlama ve teknik destek faaliyetlerimizle daima müşterilerimizin yanındayız. Kurulduğumuz 1997’den bu yana oluşan birikimimizle müşterilerimize kaliteli hizmet veriyoruz. Proje aşamasından teslime kadar müşteri isteklerini analiz ediyor, ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz” dedi.

Elektrik ve elektronik alanındaki tüm ihtiyaçlara kısa zamanda profesyonel bir ekiple cevap verdiklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: Uzman teknik destek ekiplerimiz, tüm ürünlerde karşılaşılabilecek olası sorunları en kısa sürede çözebilecek yetkinliğe sahip. Karadeniz Elektromarket olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetimizi şekillendiriyor ve ürün tedarikini ihtiyaçlar doğrultusunda sağlıyoruz. Ayrıca ihtiyaçlara göre hizmet anlayışımız satış sonrası süreçleri de kapsıyor. Yani ürünü verdikten sonra müşteriyle bağımızı koparmıyoruz.”

Sahip oldukları geniş bayi ağıyla müşterilerine sınırsız tercih hakkı sunduklarını kaydeden Öztürk, “LED aydınlatmadan kablolara, akıllı ev ekipmanlarından iletkenler ve enerji kablolarına, jeneratörden elektrik panosuyla ışık kulelerine kadar tüm aydınlatma gereçlerinde her türlü ürünümüz mevcut” diye konuştu.

“Teknolojiyi yakından takip ediyoruz”

Lojistik zincirinin önemli bir parçası olarak zamanında teslimatı önemsediklerinin altını çizen Fatih Öztürk, sağladıkları lojistik avantajla müşterilerinin zaman ve para tasarrufu noktasında önemli katkılar sunduklarını kaydetti. Gelişen teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Öztürk, “Bu gelişmelere ayak uydurarak, müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz. Teknolojiyle gelişerek satış ağımızı genişletiyor, birçok bölgede ihtiyaca göre hizmet üretiyoruz” dedi.

“Sahip olduğumuz geniş bayilik ağı sayesinde oluşan geniş ürün yelpazemizle müşterilerimize alternatifler sunuyoruz” diyen Öztürk, e-ticaretin pozitif etkisiyle pazarlama ağını büyütmek, bilinirliklerini Türkiye geneline yaymak ve ulaşılabilir olmak istediklerini söyledi. Bunun için yeni kararlar vermek gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Şu an bulunduğumuz piyasa koşullarında yeni bir adımdan daha çok bulunduğumuz konumu sağlamlaştırmak üzerine ticaretimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.