Karadeniz, Hint düğünlerine talip

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda’nın katılımıyla Hindistan Ülke Günü etkinliği düzenlendi ve karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi. Büyükelçi Panda, Karadeniz’in güzelliklerinin Bollywood filmleri için doğal plato olacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca 5-10 milyon dolar bütçeye kadar çıkan Hint düğünleri için Karadeniz Bölgesi’nin cazip olduğu belirtilerek, bu konuda işbirliği çalışmaları başlatıldı.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ve DEİK Türkiye - Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Hindistan Ülke Günü Programı gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

“Sadece düğün için yılda 26 bin turist geliyor”

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Trabzon’u bölgede Körfez’in Dubai’si gibi gördüklerini vurguladı. “Hintli dostlarımız Trabzon’u ve Doğu Karadeniz’i bilsin istiyoruz” diyen Dönmez, Türk yatırımcıların Hindistan’da birçok yatırımı bulunduğunu belirtti. Sadece geçen yıl, pandemiye rağmen Türk firmaların Hindistan’da 4 milyar dolara yakın ihale aldığını kaydeden Dönmez, “Sadece düğün turizmi için yılda 26 bin turist geliyor. Trabzon’da da bu yapılabilir. 1 düğün turizmi faaliyetinin bütçesi 5-10 milyon dolar arasında oluyor ve şehir ekonomisine büyük bir dinamizm kazandırıyor. 2 yıl önce Türkiye’ye gelen Hintli turist sayısı 50 bindi; ama şimdi bu rakam 350 bine yükseldi. Türk film ve dizileri turistlerin Türkiye’ye ilgisini artırdı” açıklamasını yaptı.

“Trabzon’un potansiyeli çok yüksek”

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Karadeniz Bölgesi ve Hindistan arasındaki iletişimin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mutlaka işbirliği etkinlikleri gerçekleştirmemiz lazım. Hindistan 1,4 milyarlık nüfusuyla çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Hindistan’ın Türkiye ile ihracat ve ithalatı var ama biz bölgeleri ve sektörleri çeşitlendirmek istiyoruz” dedi. Karadeniz’de Bollywood film endüstrisinin film çekebileceğini aktaran Panda, şöyle devam etti: “Trabzon’un potansiyeli çok yüksek. Trabzon’un Hindistan’daki etkinliklerde de tanıtılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı yatırımlar dünyanın lokomotifi olacak ve Hindistan’daki ekonominin yüzde 50’si de teknoloji odaklı. Bu konuda işbirliğine çok açık bir ülkeyiz.”

“Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne Hindistanlı yatırımcıları bekliyoruz”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Hindistan ile Trabzon ve Karadeniz arasında turizmde önemli adımlar atmak istediklerinin altını çizdi. Yatırımı düşünen iş insanları için önemli adımlar attıklarını söyleyen Hacısalihoğlu, “Sanayi ve ticaret kentimizde giderek gelişiyor. Şu anda 4 organize sanayi bölgemiz var ve 2 bölge de planlama aşamasında. Proje çalışmaları süren ve önümüzdeki dönem inşaatına başlamayı planladığımız Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne yüksek teknoloji yatırımlarıyla bildiğimiz Hindistanlı işadamlarını bekliyoruz. Kentimizde uluslararası kongrelerin yapılması için altyapı tamamlanıyor. Bu konuda da Hindistan’ı işbirliğine davet ediyoruz” diye konuştu. İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi kapsamında bölgedeki floranın tıp, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılması yönünde uluslararası işbirliklerine başladıklarını aktaran Hacısalihoğlu, “Hindistan’la da bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.