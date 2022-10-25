Karadeniz’in en büyük STK’sı şirket kuracak

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi’nde yapı sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olan Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği’nin Cumartesi Sohbetleri Kahvaltı Programının bu haftaki konuğu İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy oldu. Dernek binasında yapılan programda İyi Parti Milletvekili Usta, SİMDER üyeleriyle bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Ardından SİMDER Başkanı Yunus Güney ve Erhan Usta katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı.

SİMDER Başkanı Yunus Güney, “Bu bölgenin en güçlü sivil toplum kuruluşunu kurduk. Bu bölgeyi inşa eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu çatı altında şehirde sektörümüzle ilgili birçok konuya el attık ve bunda sonra da atacağız. Bundan sonraki süreçte bu yapıyı daha kurumsal hale getirebilmek için çok ortaklı bir şirket çalışmamız olacak. Önümüzdeki günlerde şirket kuruluşuyla ilgili derneğimizde toplantı yapacağız. Kamuyla ortak projeler geliştireceğiz. Neler yapılabileceği noktasında yarınki toplantımızda üyelerimizle istişare edeceğiz” dedi.



“Arsa spekülasyonunun önüne geçilmeli”

Sektöre ilişkin konulara da değinen Başkan Güney, “Konut yapımında en büyük kalem arsa maliyeti oldu. Arsa maliyeti yüzde 60’lara ulaştı. Hazine kendi verdiği arsaya belli bir süre sonra ‘inşaat yapmazsan geri alırım’ diyor, imar ettiği arsayı ‘Ahmet, Mehmet, Muzaffer’ alınca ‘bunu 10 yıl – 20 yıl tutabilirsin’ diyor. Arsa spekülasyonunun önüne geçmedikçe konut fiyatlarının belli bir seviyeye gelmesi stabil olma şansı hiç yok. Hazine arazilerine uygulanan yöntemin aynısı vatandaşın arazilerine de uygulanmalıdır. Bir kamu ihalesine girerken efendim belli şartlar, belli personel belli sermaye olacak ama ‘Mehmet ağanın’ arsasını alırken hiçbir şey yok. Böyle olmaz. Bu yüzden sektörü düzenleyici bir takım yapısal reformlar gerekli” diye konuştu.

Öte yandan, toplantıya SİMDER üyesi iş insanları ve İYİ Parti Samsun İl Teşkilatı yöneticileri ve üyeleri katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.