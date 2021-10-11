Karaduvar Balık Festivali’nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

MERSİN - Mersin'de ilki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, bu yıl gerçekleşti. 50 bini aşkın vatandaşın katıldığı festivalde 20 bin balık ekmek dağıtıldı. Dr. Ender Saraç, İrem Derici ve Ece Seçkin gibi ünlü isimler Mersinlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak festivalin açılışında yaptığı konuşmada en büyük amaçlarının Karaduvar’daki balıkçı kasaba kültürünün Türkiye’ye tanıtımını sağlamak olduğunu belirtti. Karaduvar’daki balık kültürünün kentin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Mustafa Gültak, “Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik, bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarla 5 kilometrelik yürüyüş bisiklet yolu ve bir parkı daha Karaduvar sahiline kazandıracağız” diye belirtti.