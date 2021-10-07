Karakuzulu, yeni yatırımlarla araç filosunu genişletecek

Talip ÖZTÜRK

Gaziantep’te 50 yıldır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Karakuzulu Taşımacılık, her gün 6 bin işçiyi Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyor. Araç filosunu her yıl yenileyen firma, 2022 yılında hayata geçireceği yatırımlarla, filosu ve istihdamını artırırken, kentte yeni kurulacak OSB’lerin ulaşım sorununu da ortadan kaldıracak. Gaziantep’te 1970 yılında kurulan Karakuzulu Taşımacılık, bir araçla başladığı taşımacılıkta, bugün filosunu 55 araca çıkardı.

Ağırlıklı olarak kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi’ne personel taşıyan firma, 2022 yılına yeni atılımlarla girmeye hazırlanıyor. Karakuzulu Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakuzulu, 55 araçlık bir filoya sahip olduklarını belirterek, günde 6 bin işçiyi Gaziantep OSB’ye taşıdıklarını söyledi. İnsan odaklı bir hizmet sunduklarından dolayı kaliteyi her zaman ön planda tuttuklarını aktaran Karakuzulu, kalitede çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyacaklarını vurguladı.

"Yeni OSB’ler için planlarımızı yaptık"

2022 yılında yeni yatırımları hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Karakuzulu, yüksek model araçlarla taşımacılık yaptıklarını belirtti. Araç bakımlarının kendi bünyelerinde bulunan araç bakım merkezinde yapıldığını anlatan Karakuzulu, bu sayede daha hızlı, sonuç olarak hiçbir mağduriyete imkân vermediklerini bildirdi. 2022 yılında araç filosunu genişleteceklerini aktaran Karakuzulu, “Firma olarak 1983 yılından beri aynı yerde faaliyet gösteriyoruz. Taşımacılık, her geçen gün gelişen ve yenilenen bir sektör. Biz de kentimizde kurulacak yeni OSB’ler için şimdiden planlarımızı yaptık. Önümüzdeki yıl 55 olan araç sayımızı daha da artırarak, yolumuzda daha sağlam adımlarla devam edeceğiz. Doğrudan olarak istihdamımız da şu anda 45, bu sayıyı da 100 çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.