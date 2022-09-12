KARALTIN yeni şubesiyle ihracat hedefini büyüttü

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Sektörümüzün Şampiyonlar ligi kabul edilen Şeref Efendi’de Trabzonlu bir Şampiyon sahne alıyor. Cevat Kara “Şeref Efendi Sokak adeta takıların podyumu oluyor. Burada her gün bir fuar günü. Bu güzel caddeye en yeni tasarımlarımızla ekstra güzellik katacağız. Şeref Han’dan Şeref Efendi Sokağa transfer oluyoruz.”



Sektörümüzün kalbinin attığını önemli noktalardan biri olarak kabul edilen Şeref Efendi Sokak; her yıl çok sayıda yeni markaya ev sahipliği yapıyor. İster Anadolu’dan ister yurtdışından gelen kuyumcular; bu önemli sokağa uğramadan, vitrinlere göz atmadan alışverişlerini tamamlamıyorlar. Şeref Efendi Sokağın son katılımcılarından birisi de bu yıl itibariyle 20 yılını geride bırakan, Trabzon hasır takısının önde gelen üreticilerinden biri olan KARALTIN oluyor. KARALTIN; Şeref Efendi Sokak’ta defterdarlık binasının hemen karşısında, köşe başında ay sonunda, yeni adresinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Onlarca markanın buluştuğu Şeref Efendi Sokak; Çemberlitaş semtinin önemli kuyum noktalarından birisi oluyor. İstanbul’da yaklaşık 15 yıldır mağazası bulunan, Bursa’da toptan satış mağazasına sahip olan ve İstanbul’a ilk gelen Anadolu markalarından biri olan KARALTIN; kuruluşunun 20’inci yılında Şeref Efendi Sokak’tan çalışmalarına devam edecek. Mesleğinde 27 yılı geride bırakan Cevat Kara önderliğinde hem Trabzon’da hem de İstanbul Kuyumcukent’te üretim yapan KARALTIN; yeni mağazasına özel çok sayıda yeni tasarımını da ilk kez sektör mensuplarının bilgisine sunacak. Farklı takı gruplarına da yavaş yavaş giriş yapan deneyimli marka; Şeref Efendi Sokağın etkin konumuyla daha fazla ihracat yapma konusunda etkin atılımlar yapmayı da planlıyor.



Cevat Kara “365 gün bir fuar alanı gibi olan bu önemli sokakta, sektörün önde gelen markalarının toptan satış mağazalarının bulunduğunu belirterek; “Burada tatlı bir rekabet var. Rekabetin olduğu ortamda kalite çıtası da artıyor. Markamız bünyesinde 14 ayar ve 22 ayar Trabzon hasırı, çerçeveli takılar ve kazazeler öne çıkıyor. Yeni adresimizde daha fazla farklı takı gruplarına da Karaltın kalitesini yansıtacağız” dedi.

İstanbul Jewellery Show Ekim ayağında Şeref Efendi Sokak’ta yer alacak yeni mağazalarıyla katılacaklarını da sözlerine ekleyen Kara; kontrollü büyüyen, sürekli gelişimi hedefleyen ve bir kültürel miras kabul edilen Trabzon hasır takısına ömrünü adayan ekip arkadaşlarıyla yeni adreslerinde yeni başarıların peşine düşeceklerini dile getirdi.