Karasu Limanı, Ro-Ro'da 2020 hedefini yüzde 25 aştı

Hasan COŞKUN



SAKARYA - IC İçtaş İnşaat tarafından yapımı tamamlanarak 2017 yılında hizmete açılan Karasu Limanı, üçüncü yılında yüzde 80 kapasiteye ulaştı. Karasu Limanı Müdürü Gökçen Erdem, “Ro Ro araç trafiğimiz 2020 yılı hedefl erimizden yüzde 25 daha fazla gerçekleşti. Hem yük taşıyan araçlar hem de şahsi aracı ile seyahat eden turistler limanımızı yoğun şekilde kullandı. 2020 yılındaki yüzde 25 artışı göz önünde bulundurarak 2021 yılında mevcut hacmi korumayı hedefl iyoruz. Ayrıca 8 bin adetten fazla yolcu da limanımızdan yurda giriş ve çıkış yaptı" diye konuştu.

2020 yılı elleçlenen yük miktarı ise beklenenin altında kaldı. Karasu limanında 2019 yılında 1,2 milyon ton olarak gerçekleşen elleçlenen yük miktarı 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 26’lık bir düşüşle 883 bin tona gerileyerek yüzde 86’sı ithalat, yüzde 11’i de ihracat olarak gerçekleşti. 2019 yılında elleçlenen 1,2 milyon ton yük trafiğinin ise yüzde 76’sı ithalat, yüzde 23’ü de ihracat olarak gerçekleşmişti. Erdem, 2020 yılını salgın ile mücadelede başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, yeni ticaret rotalarının oluşması ve bölgedeki yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle yük trafiğinde hızlı bir artış yakalamayı öngördüklerini söyledi.

Erdem, salgın sebebiyle artık günlük hayattaki alışkanlıkların değiştiğine de vurgu yaparak şu bilgileri verdi: “Bizde bu noktada tüm tedbirlerimizi maksimum seviyede aldık. Salgının oluşturduğu bireysel ve toplumsal kaygıya bağlı olarak, 2020 yılında ülkeler de korumacı tedbirler aldı. En dikkat çeken tedbir temel gıda hammaddelerinin ihracatının kısıtlaması/yasaklanması uygulamaları oldu. Uygulamaların etkisiyle 2020 yılında Dökme Yük hacmimizde bir miktar düşüş gerçekleşti. Öncelikle salgının son bulmasını temenni ediyoruz. Ticari olarak baktığımızda, yeni ticaret rotaları oluşması ve bölgemizdeki yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle hızlı bir artış ivmesi yakalamayı öngörüyoruz.”