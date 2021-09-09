Karatay Belediyesi Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi için talep toplanacak

Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi talep toplama dönemi başlıyor. Karatay Belediyesi'nin 42. yapı projesi olan Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi talep toplama dönemi 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Konya'nın Karatay ilçesinde Kumköprü Mahallesi, Küçük Kumköprü Caddesi'nde yer alan Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi toplam 26 blok, 312 daireden oluşuyor.

Çevrili bir site içerisinde yer alacak, bahçesinde ortak kullanım alanları, spor sahaları, kamelyalar, çocuk oyun grupları ve kapalı otoparkı bulunan Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi projesi için gerekli belgeler belirlendi.

Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi talep toplama döneminde başvuru yapacakların ön başvuru ücretini yatırdığına dair dekont ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sürecinde aynı adresten sadece 1 başvuru kabul edilecek Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi için fazla başvuru yapanların tespiti halinde başvurular geçersiz kılınacaktır.