Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme çalışması başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin iş birliğiyle inşa edilecek olan “Karatay Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik Arasta Çarşısı 84 iş yerinden oluşacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanına sahip olacak “Arasta Çarşısı” güncel değeriyle 223 milyon 656 bin TL’ye mal olacak.
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunacağı bu önemli proje ile Konya’nın tarihi dokusunu korunarak gelecek nesillere aktarılacak. Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesinin Karatay’ın gelişimi için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çarşının tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.