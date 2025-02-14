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Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme çalışması başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek­leri, Konya Büyükşehir Beledi­yesi ve Karatay Belediyesi’nin iş birliğiyle inşa edilecek olan “Ka­ratay Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik Arasta Çarşısı 84 iş yerinden oluşacak.

Dünya Gazetesi
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Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanı­na sahip olacak “Arasta Çarşısı” güncel değeriyle 223 milyon 656 bin TL’ye mal olacak.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunacağı bu önemli proje ile Konya’nın tari­hi dokusunu korunarak gelecek nesillere aktarılacak. Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesinin Karatay’ın gelişimi için önemli bir yatırım olduğu­nu dile getiren Karatay Beledi­ye Başkanı Hasan Kılca, çarşı­nın tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için ca­zibe merkezi haline geleceğini kaydetti.