Karatay'da günlük 700 tonluk kurutma tesisi kurulacak

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla, Kızören ve Yarma Mahallelerinde günlük 700 ton kapasiteli kurutma tesisi kurulması için protokol imzalandı.

Maliyeti 8 milyon 350 bin TL

Kızören ve Yarma Mahallelerine kurulacak tesisler geniş bir bölgede çiftçilere hizmet verecek ve ürünlerin kurutulması aşamasında yaşanan hasat sonrası kayıplar en az seviyeye indirilmiş olacak. Tesislerde; fasülye, ayçiçeği ve mısır gibi ürünler kurutularak katma değeri artırılacak. Böylelikle mevcut tarımsal üretim yapan işletmelerin üretim gideri azalarak net karı artacak, yine çiftçilerin yeni tarımsal mekanizasyon ve tekniklerinin öğrenilmesi sağlanacak.

Karatay’ın tarımsal verimliliğine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarıma yönelik yenilikçi çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyleyerek şu bilgileri verdi; “Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odası Başkanlığımız ve Belediyemiz iş birliğinde bölgemize iki ayrı noktada Tahıl Kurutma Tesisini kazandıracağız. KOP İdaresi Başkanlığımıza projemize destek verdiği için teşekkür ediyorum.

Toplamda 8 milyon 350 bin TL’ye mal olacak tesisimizin büyük bölümünü KOP İdaresi Başkanlığımız karşılıyor. Bir kısmının finansmanını belediyemiz bir kısmını da Ziraat Odası Başkanlığımız karşılıyor. Belediye olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her yanındayız ve onlara destek veriyoruz. Kuraklığın ve susuzluğun konuşulduğu bugünlerde bu tür kurutma tesislerinin önemi daha da artıyor.”

“Kurutma tesisi acil bir ihtiyaçtı”

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise konuşmasında kurutma tesisinin aciliyetine vurgu yaptı. Kavuneker; “ Kurutma Tesisi acil bir ihtiyaçtı. Mevsimsel değişiklikler de bu ihtiyacı artırdı. Yeni ürünlerin ekilebilmesi için bazı ürünlerin erken ekilip kurutulması gerekiyor. Tesis bu ihtiyaca cevap verecek” şeklinde konuştu.