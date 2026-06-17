Karatay’da halk ekmek ve glütensiz ekmek üretim tesisi hizmete açıldı
Karatay Belediyesi tarafından 231 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen Karatay Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Üretim Tesisi hizmete açıldı. Saatte 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, glütensiz ürün üretimi ve ürün çeşitliliğiyle Konya’nın yanı sıra Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Tesis 5 bin 510 metrekare arsa üzerinde 4 bin 95 metrekare kapalı alanda, bodrum, zemin ve iki kat olarak hizmet verecek. Yeni tesis bünyesinde glütensiz ekmek başta olmak üzere çeşitli unlu mamuller üretilecek. Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için üretilen ürünler ise Konya’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen taleplere de cevap verecek.
120 personelin görev yaptığı Karatay Halk Ekmek Fabrikası, saatte 10 bin adet 200 gramlık ekmek üretim kapasitesine sahip. Fabrikada yıllık ortalama 25 milyon adet ekmek üretilirken, ürünler Karatay’ın farklı noktalarında bulunan 39 Halk Ekmek Büfesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Tesiste ayrıca 2 adet tünel fırın, 1 adet taş tabanlı fırın ve 4 adet konveksiyonel fırın bulunuyor. Endüstriyel üretimin geleneksel yöntemlerle buluşturulduğu fabrikada kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışı ön planda tutuldu.
Türkiye’nin farklı noktalarından talep var
“Sadece ekmek üretmiyoruz, sosyal fayda üretiyoruz” diye konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yatırımla birlikte hem üretim kapasitesinin hem de ürün çeşitliliğinin önemli ölçüde artacağını, vatandaşlara daha hızlı ve daha kapsamlı hizmet sunacaklarını ifade etti. Kılca, “Yeni tesisimizle birlikte glütensiz ürün çeşitliliğimizi artıracak, üretim kapasitemizi güçlendirecek ve ülkemizin farklı şehirlerindeki çölyak hastalarına daha etkin şekilde ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki süreçte kendi ekşi mayalarını üreterek ekşi mayalı ekmek üretiminde de öncü belediyelerden biri olmayı hedeflediklerini belirten Kılca, “Hedefimiz yalnızca daha fazla ekmek üretmek değil; daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha nitelikli ürünler üretmektir. Karatay Belediyesi olarak insanımızın hayatını kolaylaştıran, sosyal fayda üreten ve örnek gösterilen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.