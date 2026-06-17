Karatay’da halk ekmek ve glütensiz ekmek üretim tesisi hizmete açıldı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Tesis 5 bin 510 metrekare arsa üzerinde 4 bin 95 metrekare kapalı alanda, bodrum, zemin ve iki kat olarak hizmet verecek. Yeni tesis bün­yesinde glütensiz ekmek başta olmak üzere çeşitli unlu mamul­ler üretilecek. Çölyak hastala­rı ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için üretilen ürün­ler ise Konya’nın yanı sıra Tür­kiye’nin farklı şehirlerinden ge­len taleplere de cevap verecek.

120 personelin görev yaptığı Karatay Halk Ekmek Fabrika­sı, saatte 10 bin adet 200 gram­lık ekmek üretim kapasitesine sahip. Fabrikada yıllık ortalama 25 milyon adet ekmek üretilir­ken, ürünler Karatay’ın farklı noktalarında bulunan 39 Halk Ekmek Büfesi aracılığıyla va­tandaşlara ulaştırılıyor. Tesiste ayrıca 2 adet tünel fırın, 1 adet taş tabanlı fırın ve 4 adet kon­veksiyonel fırın bulunuyor. En­düstriyel üretimin geleneksel yöntemlerle buluşturulduğu fabrikada kaliteli ve sağlıklı üre­tim anlayışı ön planda tutuldu.

Türkiye’nin farklı noktalarından talep var

“Sadece ekmek üretmiyo­ruz, sosyal fayda üretiyoruz” diye konuşan Karatay Beledi­ye Başkanı Hasan Kılca, yeni yatırımla birlikte hem üretim kapasitesinin hem de ürün çe­şitliliğinin önemli ölçüde arta­cağını, vatandaşlara daha hızlı ve daha kapsamlı hizmet suna­caklarını ifade etti. Kılca, “Ye­ni tesisimizle birlikte glütensiz ürün çeşitliliğimi­zi artıracak, üre­tim kapasitemi­zi güçlendirecek ve ülkemizin fark­lı şehirlerindeki çölyak hastalarına daha etkin şekil­de ulaşacağız” ifa­delerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte kendi ekşi mayalarını üreterek ekşi mayalı ekmek üretiminde de öncü bele­diyelerden biri olmayı hedefle­diklerini belirten Kılca, “Hedefimiz yalnızca daha faz­la ekmek üretmek değil; daha sağlıklı, daha kaliteli ve da­ha nitelikli ürünler üretmektir. Kara­tay Belediyesi ola­rak insanımızın hayatını kolaylaştıran, sosyal fayda üreten ve örnek gösterilen projeleri hayata geçirmeye de­vam edeceğiz” dedi.