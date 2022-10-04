Karayolları Genel Müdürlüğü Bakırköy'de arsa satacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki 3 adet arsayı satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Şenlik mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3 adet arsayı kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkardı.
Artırma 18 Ekim 2022 tarihinde Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda ihale komisyonunca yapılacak.
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