Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilecek. İhale 13 Ekim 2022 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.

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